ضرورت مبارزه با اندیشه های تکفیری و افراطی و توطئه های خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار اسد روز گذشته هیئتی تونسی شامل نمایندگان احزاب و جنبشهای سیاسی و مردمی به ریاست شکری بن سلیمان هرماسی دبیرکل حزب الثوابت تونس را به حضور پذیرفت.



در این دیدار، آخرین اوضاع سوریه و تونس و تحولاتی که جهان عرب شاهد آن است، مورد بررسی قرار گرفت.



اعضای این هیئت تونسی بر همبستگی ملت تونس با سوریه تاکید و از ایستادگی و مقامت ملت سوریه و همبستگی آنها با ارتش این کشور در مقابله با توطئه چینی و تجاوز اسرائیل، برخی کشورهای منطقه ای و غربی ها نمایان است، سوریه را به سبب پایبندی به گزینه مقاومت و پایبندی به مسائل اساسی اعراب هدف قرار داده اند.

اعضای این هیئت تاکید کردند اطمینان دارند که سوریه از این بحران به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور سربلند و پیروز بیرون خواهد آمد و این پیروزی، پیروزی همه اعراب خواهد بود.



اعضای این هیئت از مشارکت برخی تونسی های فریب خورده در جنگ با سوریه ابراز تاسف و تاکید کردند ملت تونس با همه طیفها و قشرهایش حقیقت آنچه را در سوریه رخ می دهد، درک می کنند و تا زیادی در جلوگیری از سرازیر شدن تونسی ها به سوریه موفق بوده اند.



بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در این دیدار به عمق روابط دوستانه میان ملتهای سوریه و تونس اشاره کرد که تونسی ها در تظاهرات و تجمعات خود از ایستادگی و مقاومت سوریه حمایت کرده اند.



اسد بر اهمیت نقش احزاب و جریانهای ملی در رویارویی با صاحبان اندیشه تکفیری و افراطی و طرحهای خارجی که ملت عربی را هدف قرار داده است، تاکید کرد. وی تمسک و پایبندی به اصول و هویت و ارزشهای عربی برای رویارویی با تحولاتی که صحنه عربی با آن روبرو است، مورد تاکید قرار داد.



رئیس جمهوری سوریه ابعاد بحران سوریه و موضع ثابت سوریه در رویارویی با تروریسم و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها را تشریح کرد.