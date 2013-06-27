علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ربانی هم اکنون چهره مطرح دو ومیدانی قم در رشته پرش با نیزه است که با تلاش، همت، غیرت و پشتکار بسیار زیادی که دارد موفقیت‌های متعددی را در این رشته نصیب ورزش دو ومیدانی قم کرده است.

وی تصریح کرد: خانواده دوومیدانی و همچنین جامعه ورزش استان قم به داشتن چنین دوومیدانی کار ارزنده ای می بالد و اکنون که حضور وی در مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2013 قطعی شده است، از صمیم قلب آرزو می کنیم که یک بار دیگر وی را بر سکوی برتر آسیا ببینیم.

دبیر هیئت دوومیدانی استان قم اضافه کرد: دقیقا شش روز دیگر به زمان آغاز مسابقات دوومیدانی قهرمانی مردان و زنان آسیا باقی مانده است و تیم ملی کشورمان در رشته ها و مواد مختلف روزهای آغازین هفته آینده راهی این پیکارها می شود.

وی یاد آور شد: در واقع بر اساس برنامه ریزی کنفدراسیون آسیا، بیستمین دوره پیکارهای دوومیدانی قهرمانی آسیا از دوازدهم تا شانزدهم تیر ماه به میزبانی کشور هند در شهر پونای این کشور برگزار می‌شود و در حاشیه این رقابت ها، انتخابات کمیته‌های مختلف انجمن دوومیدانی آسیا نیز انجام خواهد پذیرفت.

رضایی خاطرنشان کرد: دوومیدانی‌کار مطرح قمی در حالی در ترکیب تیم ملی اعزامی به رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا قرار گرفت که آخرین موفقیت های خود را از مسابقات مهمی نظیر بین المللی جام فجر و همچنین قهرمانی غرب آسیا دارد و امیدواریم که از این جام نیز با کسب مدال به کشورمان بازگردد.

وی ابراز داشت: علاوه بر قهرمانی قمی رشته پرش با نیزه، همچنین 20 دوومیدانی کار دیگر نیز در ترکیب کاروان اعزامی کشورمان به رقابت های قهرمانی آسیا در پونای هند حضور دارند و در بین نفرات مورد نظر کادر فنی تیم ملی برای حضور در این پیکارها محمدمحسن ربانی قهرمان ارزنده پرش با نیزه استان قم نیز انتخاب شده است.

نفرات اعزامی به رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا:

حسن تفتیان و رضا قاسمی در ماده 100 و 200 متر

روح‌الله عسگری در 110 مانع

سجاد هاشمی و احسان طهماسبی در 400 متر

احمد فرود در 3000 و 5000 متر

سجاد مرادی و امیر مرادی در ماده 800 و 1500 متر

کیوان قنبرزاده در پرش ارتفاع

محمد ارزنده در پرش طول

محسن ربانی در پرش با نیزه

علیرضا مهر صفوتی در پرتاب وزنه

کاوه موسوی و رضا مقدم در پرتاب چکش

محمد و محمود صمیمی در پرتاب دیسک

هادی سپهرزاد و عبدالجلیل توماج در دهگانه

مریم طوسی در دوهای 100 و 200 متر

سپیده توکلی در هفتگانه و لیلا رجبی در ماده پرتاب