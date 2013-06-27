زوج توزيع كننده مواد مخدر صنعتي در ساوه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علي اصغر طالبي افزود: با شروع تحقيقات،ماموران توانستند آنها را شناسايي و با هماهنگي با دستگاه قضايي و در بازرسي از منزلشان مقدار بيش از 88 گرم شيشه و يك دستگاه ترازوي ديجيتال توزين مواد مخدر را كشف و ضبط كنند.



كشف 8 ميليارد كالاي قاچاق در استان مركزي

جانشين فرماندهي انتظامي استان مركزي با اشاره به كشف بيش از 8 ميليارد ريال كالاي قاچاق در خرداد ماه امسال گفت: مبارزه با ناهنجاري هاي جامعه به ويژه معضل پيچيده قاچاق،از جمله مهمترين اولويت هايي است كه نيروي انتظامي با هدف كاهش بي نظمي هاي اجتماعي با قاطعيت دنبال مي كند.

سرهنگ ايرج كاكاوند با اشاره به اینکه در تداوم طرح هاي عملياتي مبارزه با قاچاق كالا و ارز محموله هايي قاچاق به ارزش تقريبي 8 ميليارد و سيصدو هشتادو سه ميليون ريال كشف و ضبط شدند، تافزود:طي عمليات هاي صورت گرفته در راستاي كشف محموله هاي قاچاق تعداد 51 نفر دستگير و با تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند.



کشف 22 فقره سرقت در استان مركزي



معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان مركزي از كشف 22 فقره انواع سرقت و دستگيري 10 سارق طي 24 ساعت گذشته در سطح استان خبر داد .

سرهنگ سيامك قاسمي با اشاره به اینکه به منظور ثبات امنيت اجتماعي،طرح مبارزه با سارقان به صورت مداوم در سطح استان با برنامه ريزي دقيق و مدون به مرحله اجرا گذاشته مي شود، ادامه داد: در 24 ساعت گذشته در تداوم اين طرح 10نفر سارق با تلاش ماموران انتظامي دستگير و 22 فقره سرقت از آنها كشف شد.

اعتماد بي جا بستري براي ارتكاب جرمي ديگر در اراك

رئیس پلیس فتا استان مرکزی در اين باره گفت : در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اش، عامل اين برداشت هاي غير مجاز شناسايي و طي هماهنگي با دستگاه قضايي وي دستگير و براي تكميل تحقيقات به يگان انتظامي دلالت شد.

سرگرد مصطفي نوروزي در بيان علت وقوع اين جرم بيان داشت : متهم در اعترافات خود اذعان داشت که با سوء استفاده از اعتماد یکی از آشنایانش کارت عابر بانک وی را به بدون اطلاع و اجازه وی برداشته و طی چندین مرحله اقدام به خرید کالا از طریق دستگاه های POS كرده است.

کشته شدن 3 نفر بر اثر تصادف



رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان مركزي با اشاره به اینکه وقوع سه سانحه رانندگي منجر به فوت در محورهاي مواصلاتي استان مركزي طي 24 ساعت گذشته،3 كشته و 7 مجروح بر جاي گذاشت گفت:ساعت 7 صبح روز گذشته برابر اعلام مركز 110 شهرستان خمين مبني بر واژگوني يكدستگاه خودرو پيكان سواري در محور خمين – اليگودرز ،سريعا ماموران پاسگاه حشمتيه و پليس راه خمين -دليجان به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ مهدي حسني همچنین از واژگوني يكدستگاه خودرو پرايد در محور ساوه- همدان خبر داد و گفت:اين خودرو با 6 سرنشين به علت بي احتياطي راننده ناشي از عدم توجه كافي به جلو واژگون كه همه سرنشينان آن مصدوم و پس از انتقال به بيمارستان يكي از آنان به علت مصدوميت زياد جان خود را از دست داد.

وی افزود:سانحه دیگر ساعت 22 روز گذشته يكدستگاه خودرو خاور و يكدستگاه خودرو نيسان در محور بروجرد بعد از پليس راه توره از توابع شهرستان شازند با هم برخورد كه متاسفانه راننده خودرو نيسان در دم فوت و راننده خاور نيز مجروح و راهي بيمارستان شد .







