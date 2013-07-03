اثرات بازدارنده اعتیاد در جامعه تهديدي جدي و نگران كننده است

سرهنگ محمد حسني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتياد يکي از مهمترين معضلات عمده جهان امروز است كه اثرات بازدارنده آن بر روي رشد و شكوفايي جامعه، تهديدي جدي و نگران كننده است.

وي مبارزه با پديده اعتياد و قاچاق مواد مخدر را به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي طرح هاي انتظامي در استان دانست و اظهارداشت: مواد مخدر يكي از بزرگترين معضلات جامعه جهاني است كه كشور ما نيز با توجه موقعيت استراتژيك و همجواري با بزرگترين توليد كننده مواد مخدر با اين مسئله مواجه است.

سرهنگ حسنی با تاكيد بر رويكرد قاطعانه ناجا در برخورد با مواد مخدر و امحاء بيش از 100 تن مواد مخدر در كشور و همچنين اقدامات پليس استان در اين حوزه افزود:در سه ماهه نخست با تلاش كاركنان انتظامي مقدار قابل توجهي مواد مخدر كشف كه به مناسب روز 5 تير بنام «روز جهاني مواد مخدر» مقدار 620 كيلو انواع مواد مخدر غير قابل احصاء در استان امحاء شد.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان مركزي از رشد 52 درصدي ساماندهي معتادان در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان خبر داد و بيان داشت:رشد 114 درصدي كشفيات مواد مخدر در سه ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد 52 درصدي دستگيري توزيع كنندگان و معتادان تابلو و ولگرد از جمله دستاوردهايي بود كه در استان با تلاش جمعي كاركنان انتظامي صورت پذيرفت.

وی در ادامه شناخت صحيح از يك پديده اجتماعي را گام نخست در مرتفع كردن آن خواند و عنوان داشت:بر مبناي برنامه ريزي بهينه و مطالعات صورت گرفته در پديده اعتياد،ساماندهي معتادان تابلو نيز به عنوان يكي از مهمترين برنامه ها در دستور كار فرماندهي انتظامي استان قرار گرفت و استان مركزي رتبه نخست ساماندهي معتادان را در ارزيابي ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياست جمهوري به خود اختصاص داد. فرمانده انتظامي استان مركزي ثبات امنيت پايدار را بازتابي از اقدامات صورت گرفته در برخورد با قاچاق مواد مخدر و ساماندهي معتادان دانست.





