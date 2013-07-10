پايان هفته چهارم ليگ دسته يك/ تيم هاي بجنوردي صدرنشين جدول شدند

حسین جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هفته چهارم نهمین دوره لیگ دسته یک فوتبال خراسان شمالی، عصر دوشنبه و سه شنبه هفته جاري با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف استان پیگیری شد.

وی با بيان اينكه در مهمترین دیدار این هفته، تیم صدرنشین ماهان بجنورد در جاجرم میهمان پاسارگاد اين شهر بود، اظهار داشت: در اين ديدار ماهان موفق شد با دو گل بر حريف خود غلبه كند.

به گفته جعفرزاده در دیگر دیدار مهم این هفته، بربرقلعه بجنورد در ورزشگاه تختي اين شهر ميزبان ابومسلم اسفراين بود كه اين تيم در پايان 90 دقيقه موفق شد ميهمان خود را با حساب دو بر يك شكست دهد.

وي عنوان كرد: همچنين در ديگر ديدار هفته چهارم شهرداري آشخانه در خانه شهرداري جاجرم را دو بر يك مغلوب كرد و پيشگامان شيروان نيز با همين نتيجه تربيت فاروج را بدرقه نمود.

این مسئول اضافه کرد: در این هفته تیم استقلال نوين بجنورد استراحت داشت.

رئيس هيئت فوتبال خراسان شمالي اظهار داشت: بر اين اساس در پايان هفته چهارم نهمین دوره لیگ دسته یک فوتبال استان، تیم ماهان بجنورد با 9 امتياز در صدر جدول رده بندی لیگ قرار دارد، بربرقلعه بجنورد با هفت امتياز در جایگاه دوم ایستاده و استقلال نوين اين شهر نیز با شش امتیاز در مکان سوم جای گرفته است.

به گفته حسين جعفرزاده رقابت های هفته پنجم ليگ دسته يك فوتبال استان بعد از ماه مبارك رمضان پيگيري مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمين دوره رقابت های ليگ دسته يك فوتبال استان از سي و يكم خرداد ماه سال جاري با حضور 9 تيم از شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي آغاز شده و تا بهمن ماه امسال ادامه دارد.

در این دوره از مسابقات تيم های پیشگامان شیروان، پاسارگاد جاجرم، شهرداری جاجرم، شهرداری آشخانه، ابومسلم اسفراین، تربیت فاروج و ماهان، استقلال نوين و بربرقلعه بجنورد در مدت 18 هفته با یکدیگر رقابت می کنند و در پايان آن تيم قهرمان به رقابت هاي ليگ دسته سه كشور راه مي يابد.