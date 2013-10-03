هفته دوم دور برگشت ليگ فوتبال خراسان شمالي برگزار مي شود

حسین جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هفته يازدهم نهمین دوره رقابت های لیگ فوتبال دسته یک خراسان شمالي(هفته دوم دور برگشت)، از ساعت پانزده جمعه هفته جاري با برگزاري چهار ديدار در شهرهاي مختلف استان پيگيري مي شود.

وي اظهار داشت: در مهمترين ديدار اين هفته تيم ماهان بجنورد كه هم اكنون صدرنشين جدول رده بندي ليگ است، در فاروج ميهمان تربيت اين شهر است.

به گفته جعفرزاده در ديگر ديدار اين هفته شهرداري جاجرم رده دومي در شهرآورد دور برگشت ليگ دسته يك فوتبال خراسان شمالي برابر همشهري خود پاسارگاد جاجرم به ميدان مي رود.

وي با بيان اين كه اين ديدار در محل زمين چمن هنرستان اميركبير جاجرم برگزار مي شود، اضافه كرد: هم اكنون شهرداري جاجرم با يك بازي كمتر پس از ماهان بجنورد در رده دوم جدول رده بندي ليگ قرار دارد و پيروزي در اين ديدار، در صورت تساوي و يا باخت ماهان در ديدار با تربيت فاروج، اين تيم جاجرمي را صدرنشين خواهد كرد.

اين مسئول اضافه كرد: در ديگر ديدار اين هفته پيشگامان شيروان كه هم اكنون رده سوم جدول رده بندي ليگ را در اختيار دارد در بجنورد و در محل ورزشگاه تختي اين شهر ميهمان استقلال نوين خواهد بود.

وي عنوان كرد: همچنين در ديگر بازي اين هفته نيز ابومسلم اسفراين در خانه برابر شهرداري آشخانه صف آرايي مي كند.

جعفرزاده گفت: در این هفته تیم بربرقلعه بجنورد استراحت دارد.

رئيس هيئت فوتبال خراسان شمالي در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر و تا پايان هفته دهم نهمين دوره ليگ دسته يك فوتبال استان( هفته اول دور برگشت) تيم ماهان بجنورد با 21 امتياز در صدر جدول رده بندي ليگ قرار دارد، شهرداري جاجرم با 19 امتياز و با يك بازي كمتر در رده دوم ايستاده و پيشگامان شيروان هم با 16 امتياز سوم است.

به گفته وي تيم بربرقلعه بجنورد هم در حال حاضر با 16 امتياز و تنها به دليل تفاضل گل كمتر نسبت به پيشگامان شيروان در رده چهارم جدول رده بندي نهمين دوره ليگ دسته يك فوتبال استان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمين دوره رقابت های ليگ دسته يك فوتبال استان از سي و يكم خرداد ماه سال جاري با حضور 9 تيم از شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي آغاز شده و تا بهمن ماه امسال ادامه دارد.

در این دوره از مسابقات تيم های پیشگامان شیروان، پاسارگاد جاجرم، شهرداری جاجرم، شهرداری آشخانه، ابومسلم اسفراین، تربیت فاروج و ماهان، استقلال نوين و بربرقلعه بجنورد در مدت 18 هفته با یکدیگر رقابت می کنند و در پايان آن تيم قهرمان به رقابت هاي ليگ دسته سه كشور راه خواهد يافت.