به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس بیمارستان کنگان اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی در سالهای اخیر در زمینه توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی در استان بوشهر صورت گرفته است و راهاندازی بیمارستانهای جدید بوشهر و برازجان نمونهای از این کارها است.
وی ساخت این بیمارستانها را تحولی اساسی در بهداشت و درمان استان بوشهر عنوان کرد و افزود: همه تلاش ما در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ارائه خدمات بیشتر و مطلوبتر به مردم است که اقدامات زیربنایی و مهمی در حوزه درمان در همه شهرستانهای استان بوشهر اجرا شده است.
رئیسی افزود: راهاندازی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قلب و مرکز تخصصی دندانپزشکی استان با 33 دندان پزشک متخصص و همچنین راهاندازی دو بیمارستان بزرگ و مهم در برازجان و بوشهر از سال گذشته تاکنون بخش زیادی از نیازمندیهای درمانی مردم و جلوگیری از مسافرتهای خارج از استان را پاسخ داده است.
وی با اشاره به تلاش برای رسیدن به وضعیت مطلوبتر بهداشت و درمان، افزود: در صورتی که شرکتهای بیمهای، بدهی خود به بیمارستانهای استان را پرداخت کنند، میتوانیم خدمات بسیار بهتر و بیشتری ارائه کنیم.
رئیسی از راهاندازی «ام.آر.آی» در بیمارستان کنگان خبر داد و گفت: در حال حاضر ردیف جراح مغز و اعصاب برای بیمارستان امام خمینی (ره) تعریف و موافقت اصولی برای راهاندازی «ام.آر.آی» نیز انجام شده که به زودی مقدمات کار فراهم میشود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: بر اساس آمار موجود، بیمارستانهای بوشهر، برازجان و کنگان از شرکتهای بیمهای بیش از 120 میلیارد ریال طلب دارند.
بیمارستان کنگان وضعیت مطلوبی ندارد/لزوم جذب پزشک متخصص
عباس تبرکی فرماندار شهرستان کنگان نیز در این آئین اظهار داشت: شهرستان کنگان از شهرستانهای مهم و تاثیرگذار در سطح استان و کشور است و رسیدگی به وضعیت این شهرستان امری لازم است.
وی افزود: رسیدگی به مشکلات درمانی و بهداشتی در کنگان یک مسئله بسیار اساسی و مهم است و باید در این مسیر اهتمام ورزیم.
فرماندار کنگان خاطرنشان کرد: بیمارستان کنگان در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد و نیازمند توجه بیشتر و موثرتر مسئولان است.
تبرکی با انتقاد از توجه نکردن مسئولان به بیمارستان کنگان تصریح کرد: در سال 85 مبلغ 18 میلیارد ریال اعتبار بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان در شهرستانهای دیگر استان بوشهر هزینه شد که اگر مسئولان وقت دانشگاه علوم پزشکی داد و فریادهای ما را میشنیدند الان این بیمارستان وضعیت بهتری داشت.
فرماندار کنگان با اشاره به راهاندازی بیمارستانهای جدید بوشهر و برازجان یادآور شد: این اقدام ثابت کرد اگر در کارها عزم و اراده وجود داشته باشد میشود کارهای بزرگ را با مدت کوتاه انجام داد.
وی ادامه داد: مردم کنگان انتظار دارند با همان عزم به مشکلات بیمارستان این شهرستان نیز توجه شود تا ارایه خدمات بهداشتی و درمانی ارتقا یابد.
تبرکی از تخصیص 22 میلیارد ریال به بیمارستان کنگان خبر داد و گفت: افزون بر کمکهای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به بیمارستان و مصوبات دولت از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به کنگان نیز 22 میلیارد ریال برای تجهیز بیمارستان اختصاص یافته است.
وی بر لزوم جذب پزشک متخصص برای بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان تاکید کرد و افزود: مردم کنگان نیازمند خدمات بهتر و بیشتری در حوزه درمان هستند.
انجام ماهانه 360 عمل جراحی در بیمارستان کنگان
سید مسعود شاهقاسمی رئیس سابق بیمارستان امام خمینی کنگان نیز اظهار داشت: توجه به زیرساختهای بهداشتی و درمانی اهمیت بسیار زیادی دارد و باید در این راستا بیشترین تلاش را داشته باشیم.
وی افزود: طی چند سال اخیر اقدامات موثری برای بهبود کیفیت خدمات درمانی در این بیمارستان انجام گرفته و به فضل خدا به بخش مهمی از اهداف خود نیز رسیدیم.
رئیس سابق بیمارستان امام خمینی کنگان از انجام ماهانه 360 عمل جراحی در بیمارستان کنگان خبر داد و خاطرنشان کرد: با وجود کمبود تجهیزات و مشکلات فراوان هر ماه به طور متوسط 360 عمل جراحی در این بیمارستان انجام میشود که رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است.
شاهقاسمی تصریح کرد: با توجه به حضور صنعت در این شهرستان حجم مراجعه به بیمارستان روزانه 200 تا 300 نفر است که بخش قابل توجهی از آنها نیروهای شرکتی هستند.
وی اضافه کرد: در چند سال اخیر امکانات و تجهیزات بسیار زیادی در بیمارستان کنگان مستقر شده و سطح کیفی خدمات افزایش یافته است.
رئیس سابق بیمارستان کنگان گفت: با رایزنی که با صنعت نفت انجام دادهایم، 15 میلیارد ریال اعتبار برای احداث ساختمان اورژانس و ICU جذب شده که مراحل سفت کاری در حال انجام است.
شاهقاسمی بیان کرد: مسئولان باید تلاش لازم برای بهبود خدمات بهداشتی و درمانی به مردم را انجام دهند تا شاهد رضایتمندی شهروندان باشیم.
اجرای 17 پروژه مهم درمانی در شهرستان کنگان
زینب حسینی رئیس شبکه بهداشت کنگان اظهار داشت: شبکه بهداشت کنگان در راستای تامین سلامت شهروندان از تمام توان و ظرفیت موجود به نحو مطلوب استفاده میکند. افزایش سطح کیفی خدمات بهداشتی و درمانی امری لازم و مهم است و در این مسیر اقدامات ارزندهای صورت گرفته است.
وی از اجرای 17 پروژه مهم درمانی در شهرستان کنگان خبر داد و تصریح کرد: 17 پروژه از محل اعتبارات سفر پربرکت مقام معظم رهبری در بخش بهداشت و درمان شهرستان کنگان در دست اجراست که با تلاش مسئولان در سطح شهرها و روستاها اجرایی میشود.
حسینی بیان کرد: احداث و تجهیز MRI و توسعه آیسییو و گسترش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) از جمله طرحهای مهم مصوبات سفر مقام معظم رهبری است. احداث پانسیون 6 واحدی مرکز بهداشت شهرستان، احداث پانسیون 4 واحدی نخل تقی، عسلویه و چاه مبارک، مرکز شماره 2 عسلویه و خانههای بهداشت بنود، سواحل و سهمو شمالی نیز از جمله این طرحهاست.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان گفت: سلامت و حفظ آن رویکرد مهم مجموعه درمانی این شهرستان است.
حسینی افزود: با تلاش مجموعه شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان امام خمینی (ره) خدمت به بیماران برای دستیابی به سلامتی روند خوبی داشته است.
وی با تقدیر از تلاشهای دکتر شاه قاسمی رئیس سابق بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان یادآور شد: با وجود مشکلات متعدد، خدمات ارزشمندی در زمان مدیریت وی صورت گرفت که از جمله آن به حداقل رساندن مشکلات درمانی بود.
حسینی اضافه کرد: از تمام توان و ظرفیت موجود برای بهبود خدمات بهداشتی در شهرستان بهره میبریم.
در این آیین با تقدیر از خدمات مسعود شاهقاسمی (رئیس سابق بیمارستان)، علی راستگو به عنوان رئیس جدید بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان معرفی شد.
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