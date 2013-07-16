مسابقات واليبال جام رمضان خراسان شمالي برگزار مي شود

محمد بهادري در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همزمان با ماه مبارك رمضان، مسابقات واليبال قهرماني خراسان شمالي با عنوان جام رمضان به ميزباني شهرستان بجنورد و در محل سالن ملت اين شهر برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه اين مسابقات با حضور هشت تيم و در دو گروه چهار تيمي انجام خواهد شد، اظهار داشت: در مرحله نخست اين مسابقات در گروه الف تيم هاي آب منطقه اي، آهن آلات مهدوي، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی و آهن آلات شهر ما اسفراين و در گروه ب نيز تیم های رب دشت بهار مانه و سملقان، هيئت واليبال شوقان، چاپ و بنر سيميا و موتور كراس به مصاف يكديگر مي روند.

به گفته بهادري مسابقات واليبال جام رمضان روزهاي زوج و جمعه پس از افطار از ساعت 21 و سي دقيقه در سالن ملت بجنورد برگزار مي شود و تماشاي رقابت ها نيز براي عموم علاقه مندان رايگان است.

وي با اشاره به اينكه اين مسابقات از چهارشنبه شب 26 تير ماه آغاز خواهد شد، اظهار داشت: بر اساس قرعه كشي انجام شده در نخستين ديدار تيم آهن آلات شهر ما اسفراين با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی و چاپ و بنر سيميا نيز با هيئت واليبال شوقان ديدار مي كند.

رئيس هيئت واليبال خراسان شمالي عنوان كرد: در پايان مرحله نخست دو تيم اول و دوم هر گروه به مرحله پاياني راه مي يابند.