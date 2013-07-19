سيامك ساعدي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پايان دور چهارم مسابقات شطرنج جام رمضان خراسان شمالي در بخش آقايان، با بيان اينكه اين رقابت ها به ميزباني بجنورد و در محل سالن هيئت شطرنج خراسان شمالي برگزار شد، افزود: در اين مسابقات 63 شطرنج باز در 9 دور سوئيسي براي مدت 9 شب با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

وي اظهار داشت: تا پايان دور چهارم اين مسابقات عباس رضاپور با هزار و 982 امتياز در صدر قرار دارد، مهرداد درخشانی با هزار و 971 امتياز در رده دوم ايستاده و مهرزاد رمضانی نيز با هزار و 813 امتياز در مكان سوم قرار دارد.

به گفته ساعدي همچنين رحیم ذی حق با هزار و 812 امتياز، محمدمهدی هجرتی با هزار و 801 امتياز و سروش رمضانی با هزار و 795 امتياز نيز به ترتيب در مكان هاي چهارم تا ششم جاي گرفته اند.

وي اضافه كرد: علی قدیمی با هزار و 790 امتياز در رده هفتم، مجتبی محبی با هزار و 780 امتياز در رده هشتم، حشمت پروانلویی با هزار و 760 امتياز در جايگاه نهم و رضا محمدزاده با هزار و 747 امتياز در جايگاه دهم جاي گرفته اند.

رئيس هيئت شطرنج خراسان شمالي تصريح كرد: رقابت هاي دوم پنجم اين مسابقات پنج شنبه شب از ساعت 21 و سي دقيقه آغاز مي شود.