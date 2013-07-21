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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

صفری:

ناوگان حمل و نقل و بار گلستان نوسازی می شود

ناوگان حمل و نقل و بار گلستان نوسازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون حمل ونقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: تسهيلات ويژه نوسازي ناوگان حمل و نقل  بار و مسافر  جاده اي در استان استان اعطاء مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صفری ظهر یکشنبه در ستاد حمل و نقل استان افزود: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به منظور اجراي طرح نوسازي ناوگان باري و مسافري با هدف افزايش ايمني و بهره وري ناوگان برون شهري تسهيلات يكصد ميليون توماني را به ازای  خروج ناوگان فرسوده در اختيار متقاضيان قرار مي دهد .
 
وي افزود: در بحث نوسازي ناوگان باري و اتوبوس تفاهم نامه اي با بانك مسكن منعقد شده كه وام يكصد ميليون توماني با بازپرداخت 7 ساله و با سود 15 درصد به متقاضيان پرداخت مي شود، همچنين مبلغي هم توسط ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به عنوان ارزش اسقاطي خودرو متناسب با نوع وسيله نقليه پرداخت مي شود.
 
صفري تصريح كرد: در بخش ميني بوس هاي فرسوده هم با همكاري بانك مهر ايران وام 40 ميليون توماني قرض الحسنه اي داراي سود 4  درصد و با بازپرداخت 5  ساله اختصاص يافته كه متقاضي ملزم است در خصوص تهيه پيش فاكتور خريد ناوگان از طريق شركتهاي خودرو ساز مورد تأييد سازمان راهداري اقدام كرده و گواهي اسقاط ناوگان فرسوده و يا تعهد محضري مبني بر اسقاط را تهيه و ارائه کنند.
 
معاون اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي گلستان در پايان اظهار داشت: متقاضيان و دارندگان خودرو هاي فرسوده فعال در حمل و نقل جاده اي مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام اوليه و أخذ معرفي نامه براي دريافت تسهيلات به اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان و تشكل هاي صنفي مرتبط در بخش بار و مسافر مراجعه کنند.
کد مطلب 2101504

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