خبر خوب برای رانندگان سواری بین شهری در کهگیلویه و بویراحمد

مهرجو فرخی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: ناوگان سواری کرایه بین شهری کهگیلویه و بویراحمد که سن بیشتر از ۱۲ سال دارد نوسازی میشوند.
وی هدف از این اقدام را ایمن سازی سفرهای جادهای و رفاه حال مسافران کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد و ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده و با پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره نوسازی این ناوگان انجام میشود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد میزان تسهیلات کم بهره را ۵ میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: نوع تاکسی نوسازی شده سمند سورن است که به ازای هر تاکسی نو یک دستگاه تاکسی فرسوده اسقاط میگردد.
وی از مالکین تاکسیهای فرسوده فعال در محورهای استان درخواست کرد در صورتیکه مایل به نوسازی خودروی خود هستند میتوانند تا ۲۶ به معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری استان مراجعه و از این خدمت بهره مند شوند.
نظر شما