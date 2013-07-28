GPS مستعد هک شدن/ امکان ربودن کشتی و هواپیماها با هک GPS

به گزارش خبرگزاری مهر، این مطالعات جدید نگرانی های بالقوه ای را در امنیت ملی کشورها ایجاد کرده است.

"تاد هامفریز" کارشناس GPS و همکارانش در دانشگاه تگزاس با استفاده از یک لپ تاپ، یک آنتن کوچک و یک اسپوفر الکترونیکی GPS و با صرف هزینه سه هزار دلار، کنترل این سیستم ناوبری پیچیده را بر روی یک کشتی در دریای مدیترانه را به دست گرفتند.

این محققان توانستند این کشتی را به مسیر دیگری هدایت کرده و آن را به آبهای خطرناک بکشانند و حتی آن را در مسیر برخورد با کشتی های دیگر قرار دهند.

این در حالی است که در طول این زمان سیستم GPS کشتی حرکت در مسیر تعیین شده ناخدا را نشان می داد.

سیستم موقعیت‌یاب جهانی یا جی‌پی‌اس‏ منظومه‌ای از ۲۴ ماهواره است که زمین را دور می‌زند و در هر مدار ۴ ماهواره قرار دارد و توسط وزارت دفاع ایالات متحده پشتیبانی می‌شود. راکت‌های کوچکی نیز ماهواره‌ها را در مسیر صحیح نگاه می‌دارد.

به این ماهواره‌ها نوستار (NAVSTAR) نیز گفته می‌شود. جهت شناسایی موقعیت جغرافیایی آنها بین ۱۰ تا ۱۰۰ متر امکان‌ پذیر می‌سازد. این ماهواره‌ها از محاسبات ریاضی ساده‌ای برای پخش اطلاعات استفاده می‌کنند که به عنوان طول و عرض و ارتفاع جغرافیایی، توسط گیرنده‌های زمین ترجمه شده‌اند. جی‌پی‌اس در تمام شرایط به ‌صورت ۲۴ ساعت در شبانه‌ روز و در تمام دنیا قابل استفاده‌ است، و هیچ‌گونه بهایی بابت این خدمات اخذ نمی‌شود. ماهواره‌های جی‌پی‌اس، هر روز دو بار در یک مدار دقیق دور زمین می‌گردند و سیگنال‌های حاوی اطلاعات را به زمین می‌فرستند.