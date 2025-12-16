  1. استانها
علت واژگونی اتوبوس در محور اصفهان–نطنز در دست بررسی است

اصفهان –رئیس پلیس راه استان اصفهان از وقوع حادثه دلخراش رانندگی در محور آزادراهی اصفهان–نطنز خبر داد که بر اثر آن ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۳ نفر دیگر مصدوم شدند.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۲ شب گذشته، در پی اعلام واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محدوده گردنه «نیه» واقع در محور آزادراهی اصفهان–نطنز، بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه در محل نشان داد این اتوبوس که از جنوب به شمال محور اصفهان–نطنز در حال تردد بوده، پس از برخورد با گاردریل‌های میانی از مسیر اصلی منحرف شده و وارد لاین مخالف می‌شود و در ادامه با یک دستگاه تاکسی برخورد کرده و سپس واژگون می‌شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه تلخ، ۱۱ نفر از سرنشینان اتوبوس به همراه راننده آن و راننده تاکسی جان خود را از دست دادند و ۱۳ نفر دیگر نیز مصدوم شدند که با حضور سریع نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ مولوی خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و پس از مشخص شدن، اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

