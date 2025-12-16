فعالیت ۱۵ هزار عضو بسیج جامعه پزشکی گیلان در مناطق کم‌ برخوردار

سید علی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف تعریف شده در سنوات مختلف در حوزه‌های سلامت اظهار کرد: بسیج جامعه پزشکی همانند سایر اقشار بسیج، در محل‌هایی که مشکلات و محرومیت بیشتری وجود دارد، تلاش کرده است خدمات بیشتری ارائه دهد.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه گیلان با اشاره به عضویت بالغ بر ۱۵ هزار نفر از جامعه پزشکی شامل پزشکان متخصص، نیروهای بهداشتی و درمانی، افزود: خدمات این سازمان در مناطق کم‌برخوردار ارائه می‌شود و تاکنون اقدامات مؤثری در این زمینه به ثمر نشسته است.

صدر با اشاره به تشکیل بیمارستان‌های صحرایی در روستاهای کم‌برخوردار گفت: این اقدام نقش مهمی در دسترسی مردم به خدمات درمانی داشته است.

وی از ایجاد تیم‌های امداد رسانی گفت و افزود: این تیم‌ها برای رسیدگی سریع به نیازهای درمانی مردم تشکیل شده‌اند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه قدس گیلان با اشاره به اجرای طرح نفس گفت: این طرح با محوریت حمایت از مادران باردار در حال اجراست.

وی از برگزاری برنامه‌های علمی و آموزشی گفت و اظهار کرد: این برنامه‌ها سطح دانش جامعه پزشکی را ارتقا داده است.

صدر با اشاره به مشارکت خدمت در راهیان نور گفت و افزود: خدمت در برنامه راهبند نور بخشی از فعالیت‌های فرهنگی و معنوی بسیج جامعه پزشکی دانست.

وی گفت: این فعالیت‌ها با هدف زدودن محرومیت از محلات و گام برداشتن در مسیر تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.