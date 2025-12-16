برف و باران در راه لرستان

بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام سطح نارنجی هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی جدید برای لرستان، اظهار داشت: در این راستا شاهد تقویت فعالیت سامانه بارشی به خصوص بارش برف در استان خواهیم بود.

وی با شروع فعالیت این سامانه بارشی در استان از فردا چهارشنبه، عنوان کرد: بارش باران و برف، کولاک برف، کاهش دما و وزش باد شدید در این راستا برای استان پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی در مناطق شمالی و نیمه شرقی در روز چهارشنبه و مناطق نیمه شرقی و تا حدودی شمال در روز پنج شنبه و همچنین جنوب شرق استان در روز جمعه، گفت: اختلال در تردد، لغزندگی معابر، کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی، انسداد برخی نقاط، مخاطرات ناشی از وزش باد شدید، مه آلودگی هوا، کاهش میدان دید و… در استان پیش بینی می‌شود.

مرادپور بر لزوم خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، مجهز بودن خودروها به سوخت و تجهیزات زمستانی هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، آمادگی نیروهای امدادی و راهداری و شهرداری‌ها، تنظیم دما در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و… تاکید کرد.

