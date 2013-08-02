تازه‌ ترین اظهارات نتانیاهو در ادامه سیاست ایران هراسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز به اظهارات حجت الاسلام "حسن روحانی" در روز جهانی قدس واکنش نشان داد.

نتانیاهو با اشاره به اظهارات روحانی درباره رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: این اظهارات چهره واقعی وی را زودتر از آنچه که پیش بینی می شد، نمایان کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه افزود: حتی اگر روحانی سریعا اظهاراتش را تکذیب کند، اما باید مطمئن بود که تفکرات وی همین گونه است.

وی مدعی شد: اظهارات روحانی باید جهان را از توهمی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران ایجاد شده بود، خارج کند! البته رئیس جمهور ایران تغییر کرده اما هدف نظام ایران تغییر نکرده و این هدف همان دستیابی به تسلیحات اتمی برای تهدید اسرائیل ، خاورمیانه و صلح جهانی است!

خاطرنشان می شود رئیس جمهور منتخب ملت ایران امروز در راهپیمایی روز قدس تاکید کرد: روز قدس روزی است که مردم وحدت جهان اسلام را به نمایش می‌گذارند و در برابر هرگونه ظلم، تجاوز ایستادگی می‌کنند. به هر حال در منطقه ما زخمی است که سال‌هاست بر بدن دنیای اسلام نشسته است.

وی گفت: رژیم صهیونیستی در سایه اشغال فلسطین و قدس عزیز به خوی تجاوزگری خود ادامه می‌دهد و در این روز در واقع برای آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نکنند و نخواهند کرد و همواره در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهد کرد.