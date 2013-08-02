به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور منتخب، حسن روحانی در گفت و گو با خبرنگاران در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس، این روز را یکی از یادگارهای حضرت امام (ره) خواند و افزود: در منطقه ما در سایه اشغال سرزمین فلسطین و قدس عزیز، زخمی بر بدن دنیای اسلام نشسته و این یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند کرد.



رئیس جمهور منتخب در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که در خصوص ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی پرسش کرد، گفت: در شرایطی که دنیای اسلام در منطقه دچار مشکل است صهیونیست ها فکر می کنند فرصت مناسبی است برای این که به ظاهر چهره صلح طلبی از خود نشان دهند و در واقع به تجاوزات و تعرضات خود به سرزمین فلسطین ادامه می دهند.



دکتر حسن روحانی در خیابان انقلاب بعد از چهارراه کالج به جمع راهپیمایان پیوست.