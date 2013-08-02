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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۴۲

در راهپیمایی روز قدس مطرح شد؛

روحانی: اشغال فلسطین زخمی است که سال‌ها بر بدن دنیای اسلام نشسته است

روحانی: اشغال فلسطین زخمی است که سال‌ها بر بدن دنیای اسلام نشسته است

رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران با اشاره به ظلم رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین مسلمانان جهان گفت: در منطقه ما در سایه اشغال سرزمین فلسطین و قدس عزیز، زخمی بر بدن دنیای اسلام نشسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور منتخب، حسن روحانی در گفت و گو با خبرنگاران در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس، این روز را یکی از یادگارهای حضرت امام (ره) خواند و افزود: در منطقه ما در سایه اشغال سرزمین فلسطین و قدس عزیز، زخمی بر بدن دنیای اسلام نشسته و این یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند کرد.

رئیس جمهور منتخب در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که در خصوص ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی پرسش کرد، گفت: در شرایطی که دنیای اسلام در منطقه دچار مشکل است صهیونیست ها فکر می کنند فرصت مناسبی است برای این که به ظاهر چهره صلح طلبی از خود نشان دهند و در واقع به تجاوزات و تعرضات خود به سرزمین فلسطین ادامه می دهند.

دکتر حسن روحانی در خیابان انقلاب بعد از چهارراه کالج به جمع راهپیمایان پیوست.

 

کد مطلب 2108296

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