برگزاری اولین دوره مسابقات قرآنی تلاوت در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام محسن مصطفوی افزود: اولین دوره مسابقات قرآن کریم با رویکرد جدید در عرصه مسابقات قرآن کریم در رشته های قرائت و حفظ کل قرآن کریم ویژه خواهران و برادران در دو رده سنی پایین و بالای 16 سال از 5 مرداد ماه لغایت 5 شهریورماه در زنجان برگزار می شود .

وی افزود: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت تلاوت به آدرس www.telavat.ir و دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان مراجعه نمایند .



برگزاری دومین دوره مسابقات قرآنی تسنیم در زنجان

سرپرست دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان از برگزاری دومین دوره مسابقات قرآنی تسنیم در زنجان خبر داد . ب

حجت الاسلام محسن مصطفوی افزود: برگزاری «مسابقات قرآن کریم» زمینه ایجاد شور قرآنی و ترغیب افراد برای فراگیری، آشنایی و انس با مفاهیم نورانی قرآن و عمل به آن ، که مهم ترین ضرورت های فرهنگی و از وظایف آحاد جامعه اسلامی است را فراهم می کنند.



وی اظهار داشت: سازمان دارالقرآن الکریم» افتخار دارد با همکاری شورای توسعه فرهنگ قرآنی برای دومین سال متوالی مسابقات مفاهیم،حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه «مدیران،کارمندان و همسران مکرم ایشان» در دستگاه های فرهنگی کشور را برگزار نماید تا زمینه ی توجه بیشتر به این فرهنگ غنی فراهم گردد.

سرپرست دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان تصریح کرد : این مسابقات تحت عنوان « تسنیم» و با هدف تلاش در جهت منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر گسترش فرهنگ قرآن کریم در میان آحاد مردم و ارتقای سطح معلومات و آموزه های قرآنی در سال 1392 برگزار می گردد.

حجت الاسلام مصطفوی اظهار داشت: زمان ثبت نام این دوره از مسابقات از تاریخ 5 مرداد لغایت 5 شهریور ماه 1392 ، برگزاری مرحله استانی (مهر وآبان) ومرحله کشوری در بهمن ماه برگزار خواهد شد .

این مسابقات ویژه 32 دستگاه فرهنگی به شرح زیر بوده و شامل پرسنل تمام وقت دستگاه های مذکور و همسران آنان است.

اسامی دستگاه های عضو عبارتند از صدا و سیما مرکز زنجان – اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان– اداره کل اوقاف و امور خیریه زنجان - معاونت تبلیغ و آموزش های حوزه های علمیه - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های زنجان- حوزه هنری زنجان - بنیاد شهید و امورایثارگران- اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان- شورای سیاستگذاری ائمه جمعه - ستاد اقامه نماز زنجان.