طلاب باید در مقابل بدعت ها مبارزه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در مراسم آغاز سال تحصیلی جامعه المصطفی العالمیه که پیش از ظهر روز پنج شنبه در مدرسه عالی امام خمینی (ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: در زمانه ای زندگی می کنیم که مشمول نعمت های فراوانی هستیم و نحوه بهره بردن از این نعمت ها به هنر ما بستگی دارد.



وی ادامه داد: بهترین نعمت کنونی ما توفیق وجود حضرت بقیه الله الاعظم (عج)است و نعمت بزرگ دیگر قرار گرفتن ما در مسیر خدمت به دین و شریعت است، نعمت خدمتگزاری مسئله کوچکی نیست و امیرالمونین(ع) تاکید دارند که نه تنها نعمت خدارا باید حفظ کرد بلکه باید نشانه و تاثیرآن را نیز در زندگی شاهد بود.



مدیرحوزه های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه سرمایه گرانبهای جامعه المصطفی در حال حاضر جذب خیل عظیم طلاب و عاشقان شریعت است، گفت: این مجموعه و سایر مجموعه های حوزه های علمیه تحت اشراف مقام معظم رهبری هستند و اینجااست که تمام خوبی ها در کنار هم جمع می شوند.



حسینی بوشهری تصریح کرد: خداوند می فرماید که اگر برای بنده ای نعمتی قائل شد در آن نعمت حقی نیز برای خود قائل است، یعنی اگر هم اکنون برای ما نعمت عقلانیت، استدلال و استعداد وجود دارد باید در بهترین جهات مورد استفاده باشد، فرصت ها کم است و انتظارات فراوان.



وی افزود: در کنار تلاشی که مسئولان می کنند از طلاب نیز انتظار داریم که مشکلات را با توجه به هدف اصلی تحصیلاتشان تحمل کنند، هم اکنون در کمتر جلسه ای است که ما مشکلات معیشتی و زندگی طلاب را مد نظر نداشته باشیم اما همواره امکانات نسبت به نیازها کمتر است.



مدیر حوزه های علمیه کشور اظهار داشت: ما معتقدیم که با توجه به تبلیغاتی که دشمن انجام می دهد هریک از طلاب ما به اندازه هزار نفر ارزشمندند و سخنانشان به دلیل برخواستن از دل و با عشق به اهل بیت (ع) بیان می شود بردل نیز می نشیند.



حسینی بوشهری تاکید کرد: در کنار علم و تحصیل باید مسائلی مانند حفظ تقوا و پاکی نیز مد نظر باشد، ترس از خدا و تقوا پیشه کردن خود موجب عزت است، طلاب باید الگوی مردم باشند و تمام سخنان قرآن برای بیان الگوهای مناسب به جامعه است.



وی ادامه داد: طلاب باید مرزبان باشند و در مقابل بدعت ها بایستند و خود نیز باید به آنچه می گویند عمل کنند.