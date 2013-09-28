به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "زمانی برای عاشقی" به کارگردانی محمدحسین لطیفی در 10 قسمت 45 دقیقه‌ای در گروه فیلم و سریال شبکه تهران به تهیه کنندگی معصومه فرد شاهین برای پخش در ایام محرم در مرحله تصویربرداری است.

فیلمنامه این سریال که نگارش آن توسط علی اکبر محلوجیان انجام شده، روایتگر حاج مرتضی با بازی فرهاد قائمیان، بازاری خوشنام و اهل خدا است که یک اتفاق ناخواسته زندگی او را از این رو به آن رو می‌کند. او تصمیم می‌گیرد به حال و هوایی که سال‌ها از آن غفلت کرده، بازگردد...

فرهاد قائمیان، رضا رویگری، عنایت شفیعی، علیرضا اوسیوند، حمید ابراهیمی، مهدی فقیه، نصرت میرعظیمی، کاظم هژیرآزاد، احمد علامه دهر، محمود مقامی، زهره حمیدی، امین ایمانی، ابوالفضل همراه، امیر کاظمی، زهرا سعیدی، لیلا بلوکات، نفیسه روشن، سعیده عرب و... بازیگران این مجموعه هستند.

مجری طرح و دستیار کارگردان این سریال حسن لبافی، مدیر تولید حسن مصطفوی، مدیر تصویربرداری ابراهیم غفوری، تصویربرداران مهدی امیری، رضا شیبانی، مدیر برنامه ریزی امیرعبّاس لطیفی، طراح چهره پردازی ایمان امیدواری، گروه چهره پردازی حمید مرادی، نوید میرالی، محبوبه تاتلاری، طراح صحنه و لباس بابک پناهی، صدابردار امیر حاتمی، گروه صدا پرویز جلیلی، مصطفی هاتفی، گروه کارگردانی بهنام اعلمی، علیرضا فرحزادی، منشی صحنه سپیده سپهرآرا، دستیار تولید هادی سعیدی، گروه صحنه بهنام جعفری طادی، امیر بیگی، علیرضا پناهی، سحر اصغرزاده، عکاس حسن ناحی، تدوین امیرشیبان خاقانی، تدارکات نیما مجتهدی، گروه تولید شهاب اشعریون، علی اصغر بازگشا، میثم سوری و روابط عمومی محمد میرابی است.