به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: اين كار براي حفظ جايگاه فرش دستباف ايران در منازل ايراني انجام می‌شود.

وی برگزاری نمايشگاه بين‌المللي فرش دستباف را براي توسعه صنعت فرش دستبافت استان و کشور مهم عنوان کرد و افزود: در همين ارتباط شاهد حضور چشمگير شركت كنندگان از استان در نمايشگاه هستيم.

وی با اشاره به وسعت نمايشگاه افزود: بيست و دومين نمايشگاه بين‌المللي فرش دستباف در وسعت 44 هزار مترمربعي برپا شده است كه سهم فعالان صنعت فر ش آذربایجان شرقی از این مقدار 40 درصد است.

عظمایی با اشاره به حضور علاقه مندان و تجار از نقاط مختلف جهان گفت: شاهد حضور بيش از 240 تاجر خارجي در قالب مهمانان انفرادي و 10 هيات تجاري در بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف ایران بوده ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه فرش دستبافت داراي ويژگي های مختلفي است كه آن را از ساير كفپوش ها متمايز مي‌كند،افزود: در كفپوش‌هاي مصنوعي از مواد شيمياي و آلرژي زا استفاده مي شود بنابراين استفاده از فرش دستبافت به جاي كفپوش‌هاي مصنوعي ارجحیت دارد.