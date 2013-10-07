نگارش نمایشنامه ویژه برنامه بازسازی واقعه غدیر در زنجان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نعمتی با بیان اینکه بازسازی واقعه غدیر در زنجان اتفاق فرهنگی عظیمی است که برای اولین بار صورت می گیرد افزود: تاکنون نظیر این برنامه در استان زنجان تجربه نشده است.

وی با اشاره به اینکه این حرکت می تواند سرآغازی باشد برای انجام برنامه های بزرگ در سال های آینده، افزود: پرداختن به موضوعات تاریخی و به خصوص زندگی و سرگذشت ائمه و وقایع و اتفاقات پیرامون این بزرگواران از حساسیت و دقت بالایی برخوردار است.

مسئول گروه نمایش کمیته هنری بازسازی واقعه غدیر با تاکید براینکه اجرای این برنامه مستلزم مطالعه و بررسی و همچنین تلاش مضاعفی است تاکید کرد: برای تحقق این امر از چند هفته پیش با برگزاری جلسات متعدد با نویسندگان و هنرمندان استان و همچنین حضور در جلسات هماهنگی کمیته هنری و محتوایی و هماهنگی با سایر دوستان در بخش های مختلف این پروژه به نتایج خوبی دست یافته ایم.

نعمتی گفت: تحقیق و بررسی ابعاد مختلف موضوع و در نهایت نگارش متن نمایش این واقعه توسط یکی از هنرمندان پیشکسوت و برجسته استان از جمله اقداماتی است که در این مدت در این گروه صورت گرفته است.

وی رایزنی های متعددی با هنرمندان شاخص و سرشناس کشوری برای حضور و ایفای نقش در این برنامه را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و گفت: در حال حاضر نیز تا حصول نتیجه قطعی و انتخاب بهترین و مناسب ترین گزینه، این پیگری ها ادامه دارد.

مسئول گروه نمایش کمیته هنری بازسازی واقعه غدیر با بیان اینکه با تعدادی از هنرمندان استان برای ایفای نقش های مختلف هماهنگی انجام شده است یادآور شد: تمرینات اولیه نمایش با حضور هنرمندان استان از این هفته آغاز می شود.

نعمتی تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده کار و فشردگی زمان افراد مختلف در مجموعه های متعددی پیگیر عناصر مختلف نمایش از جمله: لباس، گریم، دکور و موسیقی هستند که امیدواریم این امر در این برهه زمانی اندک به بهترین نحو صورت گیرد.

بازدید هنرمندان حوزه هنری استان زنجان از پشت صحنه "امروز"

هنرمندان و فیلمسازان حوزه هنری استان زنجان از پشت صحنه فیلم "امروز" به کارگردانی سیدرضا میرکریمی بازدید کردند.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان گفت: چند تن از هنرمندان و فیلمسازان حوزه هنری استان زنجان روز گذشته از پشت صحنه فیلم سینمایی "امروز" که در حال تولید است بازدید کردند.

میثم سیفی اظهار داشت: این بازدید با هدف آشنایی بیشتر فیلمسازان زنجانی با مسائل حرفه ای فیلمسازی و همچنین فضای لوکیشن و فیلمبرداری و کسب تجربیات بیشتر صورت گرفت.

وی گفت: برنامه بازدید فیلمسازان از پشت صحنه "امروز" فاز عملیاتی سلسله کارگاه های کارگردانی فیلم کوتاه است که در سال جاری چند جلسه با حضور سیدرضا میرکریمی در حوزه هنری استان زنجان برگزار شده است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان با اشاره به اینکه در کارگاه های آموزشی کارگردانی فیلم کوتاه ویژگی ها و شاخصه های فیلم کوتاه داستانی استاندارد با حضور سید رضا میرکریمی بررسی می شودگفت: این کارگاه ها با هدف تولید آثار فاخر با رویکرد دینی و اجتماعی برگزار می شود.

سیفی تصریح کرد: کارگاه های آموزشی کارگردانی فیلم کوتاه میرکریمی در حوزه هنری استان زنجان ادامه خواهد داشت.