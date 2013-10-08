پیام نفتی ایران به هند و پاکستان/ معاون زنگنه: آماده مذاکرات "برد- برد" هستیم

منصور معظمی در گفتگو با مهر درباره اعلام آمادگی هند برای آغاز دور جدید مذاکرات نفتی با ایران به منظور دستیابی به یک توافق نهایی به منظور پرداخت مطالبات نفتی، گفت: از دولت هند انظار داریم که با درک بیشتر از شرایط ایران فضائی ایجاد کنند که روابط اقتصادی دو کشور بیشتر بر مبنای مشارکت های " برد – برد" باشد.



سرپرست معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت با اعلام اینکه روابط یک جانبه نمی‌تواند در بلندمدت منافع ملی ایران و هند را تامین کند، تصریح کرد: در شرایط فعلی هند یکی از شرکای استراتژیک و بزرگ ایران به ویژه در صنایع نفت و گاز است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید شرایطی به وجود آید تا امکان افزایش حجم صادرات نفت ایران متناسب با نیازهای هند فراهم شود، اظهار داشت: با این شرایط آماده مذاکره با طرف هندی به منظور دستیابی به یک مشارکت و در نهایت توافق برد – برد هستیم.



معاون وزیر نفت همچنین در خصوص در خواست اخیر پاکستانی‌ها به منظور سفر به تهران و مذاکراتی به منظور تمدید مهلت واردات گاز طبیعی از ایران هم توضیح داد: قطعا در دور جدید مذاکرات ایران – پاکستان خط لوله مشترک گاز آی.پی و صادرات گاز به این کشور همسایه در دستور کار قرار دارد.



معظمی خاطرنشان کرد: وزارت نفت ایران علاقه مند بوده که همکاری‌های مشترک با پاکستان توسعه یابد و این موضوع می تواند محور اصلی مذاکرات دو طرف باشد.



آخرین وضعیت مشارکت‌های نفت و گازی ایران



به گزارش مهر، وزیر نفت ایران در نخستین روزهای فعالیت کاری خود دستور توقف مذاکرات با هندی‌ها به منظور توسعه مشارکت در تولید میدان گازی فرزاد A را صادر کرد و تاکید می کند: "نمی‌تواند مجلس و دولت را برای امضای قرارداد مشارکت در تولید در یک میدان گازی که سرمایه گذاری کم ریسکی دارد، راضی کند".



همزمان با این اقدام، وزارت نفت دریافت منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران به پالایشگاه های هند را به صورت 100 درصد روپیه متوقف کرده و قرار شده فعلا منابع مالی فروش نفت به صورت 55 درصد یورو و 45 درصد روپیه به ایران پرداخت شود.



از سوی دیگر هندی که از راه مکاتبه، نامه نگاری و اعزام سفیر به وزارت نفت فعلا راه به جایی نبرده است، قصد دارند به زودی یک هیئت عالی‌رتبه اقتصادی و نفتی را مسافر تهران کنند.



ویوک رائه معاون وزیر نفت و گاز هند دلیل این سفر غیر منتظره نفتی به تهران را وجود مشکلاتی جدید در پرداخت ارز حاصل از خرید نفت از ایران عنوان کرده و می‌گوید: قصد داریم تا اواسط سال 2014 میلادی حدود 13 میلیون تن نفت از ایران وارد کند اما تاکنون 2 میلیون تن از این مقدار نفت را وارد شده و در نظر داریم 11 میلیون تن باقیمانده را در ماه‌های آینده وارد کنیم.



پس از هند، پاکستان هم این روزها دنبال صید امتیازات گازی از ایران است و پیش بینی می‌شود تا 18 مهر ماه سالجاری "شاهد خاقان عباسی" وزیر نفت و انرژی پاکستان در راس هیئتی به تهران سفر کند تا در دیدار مشترک با وزیر نفت ایران درباره تمدید دوره ساخت خط لوله واردات گاز از ایران بحث و تبادل نظر کنند.



بیش از 4 سال از امضای قرارداد اولیه قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان با حضور روسای وقت جمهوری دو کشور می‌گذرد با این وجود عزم اسلام آباد هنوز برای ساخت خط لوله واردات گازهای ترش پارس جنوبی هنوز جزم نشده است.



بر اساس توافق تهران - اسلام آباد چنانچه تا پایان سال 2014 میلادی ایران و یا پاکستان موفق به صادرات و یا دریافت گاز طبیعی نشوند، طرفی که تخلف و یا تعلل داشته باشد به ازای هر روز بین یک تا 3 میلیون دلار باید جریمه پرداخت کند.



این در حالی است که پیش از این تهران - اسلام آباد توافق کرده بودند، چنانچه تا پایان سال 2014 میلادی ایران و یا پاکستان موفق به صادرات و یا دریافت گاز طبیعی نشوند، طرفی که تخلف و یا تعلل داشته باشد به ازای هر روز بین یک تا سه میلیون دلار باید جریمه پرداخت کند.