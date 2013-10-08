اجرای طرح جامع آماری مقدمه ساماندهی ایرانیان مقیم خارج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی ، اکبر ترکان در جمع کارکنان شورای عالی، با تاکید بر ضرورت وجود ساختاری متمرکز برای پیگیری مسائل و مشکلات ایرانیان مقیم، گفت: در حال بررسی نوع تعامل شورا با دولت، وزارت امور خارجه و دستگاههای مرتبط هستیم.

وی با اشاره به همزمانی سفر رئیس جمهور به نیویورک و دیدار ایشان با ایرانیان مقیم آمریکا با بررسی وضعیت و ساختار دبیرخانه شورا، افزود: حضور رئیس جمهور در جمع ایرانیان مقیم آمریکا و مشاهده این ظرفیت عظیم بطور ملموس، موجب توجه بیش از پیش رئیس جمهور به مقوله ایرانیان خارج از کشور و در راس آن شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شد .

ترکان گفت: براساس رهنمودهای دکتر روحانی هم اکنون بطور ویژه در حال بررسی وظایف و فعالیتهای دبیرخانه شورای عالی و خدمت رسانی بهتر و بیشتر به هموطنان مقیم هستیم.

سرپرست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به اجرای طرح جامع آماری ایرانیان خارج از کشور از سوی شورای عالی اشاره کرد و گفت: پیش نیاز هر گونه اقدام در موضوع ایرانیان خارج از کشور، تهیه و آماده سازی طرح جامع آماری ایرانیان مقیم است تا بر اساس آن بتوانیم مقدمات برنامه ریزی و خدمت رسانی در امور مربوط به هموطنان مقیم را پایه ریزی و اجرا نماییم.

ترکان گفت: طرح جامع آماری تمامی ایرانیان از مذاهب مختلف حتی آن دسته از هموطنانی که به دلایل متعدد ترک تابعیت کرده و مدارک هویتی غیر ایرانی دارند، در بر می گیرد و به بیان دیگر ایرانی الاصل بودن معیار اصلی در این طرح خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر بازنگری در برخی قوانین معارض که مشکلاتی را برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد کرده است، خواستار تسهیل و تجدید نظر در قوانین و مقررات و رفع محدودیت ها در پیوند و ارتباط هموطنان مقیم خارج با کشور شد.

ترکان با تشکر از فعالیتها و اقدامات انجام شده در این شورا طی هفته های گذشته، گفت: گزارش تهیه شده در خصوص شورای عالی امور ایرانیان، گزارش جامع و کاملی است و به زودی نظر نهایی خود را در خصوص شورا به رئیس جمهور اعلام خواهیم کرد.

ترکان با بیان اینکه ماهیت و اساس کار شورای عالی، "کار فکری" و نه "کار اجرایی" است، از متفکرین، صاحبنظران و کارشناسان فعال در موضوع ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد تا با طرح ها و ایده های خود، این شورا را در استفاده از ظرفیت های ایرانیان مقیم یاری رسانند.