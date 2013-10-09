گسترش فرهنگ قرآن، زمینه ساز حکومت جهانی اسلام و پایان یافتن مهجوریت قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد محمدی ری شهری در مراسم دیدار با حافظان مرکز آموزش قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) اظهار داشت: نکته ای که شایسته است مورد توجه همه عزیزان قرآنی باشد این است که گسترش فرهنگ قرآن در جامعه از نگاه اهل بیت علیهم السلام به « اقامه حروف » و « اقامه حدود » قرآن کریم تقسیم می شود و می بایست در ترویج فعالیت های قرآنی به این بخش مهم، اهتمام ویژه داشته باشیم.

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث گفت: اقامه حروف، شامل آموزش کلام قرآن است ولی آنچه در نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از تکالیف اصلی بشمار می رود، این است که باید همه نهادهای مسئول اعم از دارالقرآنها و مراکز قرآنی برای اینکه بتوانند زمینه ساز حکومت جهانی اسلام به رهبری مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند، باید در اقامه حدود قرآن تلاش و برنامه ریزی کنند.

آیت الله محمدی ری شهری با استناد به روایتی از امام صادق علیه السّلام گفت: رعایت حق تلاوت قرآن اینگونه آغاز می شود که قرآن روشن و شمرده خوانده شود و تلاوت کننده سعی کند از ظاهر آیات بگذرد و به عمق این آیات نورانی راه پیدا کند و معانی آن را بفهمد و به احکام آن در زندگی عمل کند.

آیت الله محمدی ری شهری گفت: باید تلاوت کننده قرآن، به وعده های کلام الهی امیدوار و از عذابی که قرآن از آن بیم داده هراسناک باشد و نیز از داستانهای این کتاب آسمانی، عبرت و سرمشق بگیرد و در نهایت اینکه اوامر و نواهی قرآن مورد اجرا قرار گیرد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام گفت: فلسفه این کتاب تدبّر و پیاده کردن دستورات آن در زندگی است که اگر این معنا تحقق پیدا کرد در واقع حق تلاوت قرآن انجام شده است.

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث با استناد به روایتی که مرحوم کلینی (ره) آن را در جلد دوم کتاب اصول کافی نقل کرده است بیان کرد: امام باقر علیه السّلام می فرماید قاریان قرآن سه دسته هستند یک دسته کسانی که قرآن را می خوانند و لیکن قرآن، سرمایه کسب ایشان است.



در توضیح این گروه آمده است، این افراد به این قصد قرآن را تلاوت می کنند که به مردم بزرگی فروخته و از طریق قرآن کسب درآمد کنند و پادشاهان، سیاستمداران و بزرگان جامعه را بدوشند.

وی افزود: در روایت آمده است یک دسته نیز کسانی هستند که علاوه بر اینکه قرآن را وسیله کاسبی خودشان قرار دادند، حدود قرآن را نیز زیر پا گذاشته اند که این دسته از گروه قبلی بدتر اند و دسته سوم نیز کسانی هستند قاری و حافظ قرآن هستند ولیکن داروی قرآن را بر قلبشان می نهند که این افراد هم برای خودشان و هم برای دیگران در جامعه طبیب و نجات بخش بشمار می روند.

آیت الله محمدی ری شهری با استناد به این روایت شریف گفت: خدای متعال به برکت این دسته از قاریان قرآن کریم، باران رحمت خویش را بر زمین می بارد و ما همه باید تلاش کنیم که از این دسته از قاریان و حافظان قرآن باشیم.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام در این جلسه یکی از اقدامات سودمند و سازنده آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السّلام را تأسیس دارالقران کریم دانست و افزود: به برکت این حرکت سازنده و اقداماتی که جمعی از خدمتگزان آستان نورانی قرآن بخصوص برادر عزیزمان جناب آقای سلیمی در طول سال های قبل انجام داده اند، امروز شاهد برکات فراوانی در حوزه ترویج کلام الهی هستیم.

وی تاکید کرد: خدمتگزاران این آستان مقدس باید برنامه ریزی و تلاش کنند این حرکت در سالهای آتی منسجم تر، قوی تر و گسترده تر و با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

در ابتدای مراسم خادم القرآن عباس سلیمی معاون فرهنگی و امور زائران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، گزارشی از روند اقدامات صورت گرفته در مرکز آموزش قرآن آستان مقدس ارائه کرد.

تلاوت قرآن کریم توسط گروه جمع خوانی آوای آستان، تلاوت قرآن کریم توسط حاج احمد ابوالقاسمی و نمایش کلیپ فعالیت های قرآنی بیست ساله مرکز آموزش قرآن کریم از برنامه های این مراسم بود.



آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) آماده میزبانی از هیات های عزاداری در مراسم ایام مسلمیه

با فرا رسیدن ایام شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام آماده برگزاری مراسم معنوی مسلمیه شده است.



بنا به سنت دیرینه جمعی از هیأت های عزاداری از سراسر کشور در ایام شهادت حضرت مسلم ابن عقیل فرستاده امام حسین علیه السلام به شهر کوفه، به مدت سه شب در قالب دسته های سوگوار به حرم مطهر مشرف شده و به برگزاری مراسم عزاداری می پردازند.



دسته های سینه زن همچنین در صحن های حرم مطهر تجمع کرده و مراسم باشکوهی را به یاد نخستین شهید واقعه کربلای حسینی برپا می کنند.



بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، در آستانه فرارسیدن ایام مسلمیه با انجام تمهیدات لازم برای برگزاری این مراسم در حرم مطهر و همچنین تجهیز دفاتر خدمات زائر و دارالشفاء کوثر در این شب ها، آمادگی های لازم را برای حضور هیأت های عزادار فراهم آورده است.



این مراسم از شنبه شب، بیستم مهرماه تا دوشنبه شب 22 مهرماه بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.



حضرت مسلم بن عقیل سرباز فداکار راه حق و فرستاده نهضت سیدالشهداء علیه السلام و سفیر فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نهم ذی الحجّه سال شصت هجری به دستور عبیدالله بن زیاد به شهادت رسید و اولین جان نثار حماسه تاریخ ساز و جاویدان عاشورا شد.



مراسم سوگواری به مناسبت شهادت حضرت امام محمد باقر(ع) برگزار می شود



به مناسبت شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام محمد باقر علیه السلام، مراسم سوگواری شنبه شب 20 مهرماه، در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.



مراسم عزاداری شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در شب شهادت آن حضرت پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین صفدری و مرثیه خوانی ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آقای توکلی برگزار می شود.



همچنین در روز شهادت امام پنجم، مراسم عزاداری پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مصلای بزرگ ری با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علاءالدینی و مرثیه سرائی ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آقای دلشاد برگزار خواهد شد.



حضرت امام محمد باقر علیه السلام، پنجمین پیشوای شیعیان، که کنیه ایشان ابوجعفر و القابشان، باقرالعلوم، شاکر و صابر می باشد در سوم صفر سال 57 هجری قمری در مدینه منوره متولد و در هفتم ذیحجه سال 114 هجری قمری توسط هشام خلیفه ستمگر عباسی مسموم به شهادت رسیدند.