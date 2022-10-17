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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵

برگزاری سلسله جلسات تفسیر قرآن و اخلاق در آستان عبدالعظیم حسنی(ع)

برگزاری سلسله جلسات تفسیر قرآن و اخلاق در آستان عبدالعظیم حسنی(ع)

سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم و درس اخلاق از این هفته روزهای سه شنبه و پنجشنبه در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دروس اخلاق از ۲۶ مهرماه هر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام استاد منفرد از ساعت ۱۶ در مسجد جامع آستان مقدس واقع در صحن امام حسن مجتبی (ع) آغاز خواهد شد.

سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم نیز با حضور حجت الاسلام بهشتی از این هفته پنجشنبه ۲۸ مهرماه (شب‌های جمعه) بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با تلاوت قرآن آغاز و پس از پرسش و پاسخ و اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی، دعای کمیل و ذکر مناقب اهل بیت علیهم السلام نیز با حضور ذاکران آل الله برگزار می‌شود.

روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام مقدم عموم عاشقان و ارادتمندان به ساحت مقدس قرآن و اهل بیت علیهم السلام به این ویژه برنامه‌ها را گرامی می‌دارد.

کد مطلب 5610594

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