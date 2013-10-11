درگیری خونین تروریستهای القاعده با یکدیگر / ارتش سوریه یک منطقه راهبردی را از تروریستها پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، یگانهایی از ارتش سوریه در عملیاتهای خود، علاوه بر هلاکت شماری از تروریستها، تجهیزات جنگی آنها را منهدم کردند.

به گفته منابع سوری، نیروهای ارتش، چند خودرو حامل سلاح و مهمات را در محور حمیمه دیرحافر در دیر حافر و محور الجبول تل سبعین و جنوب عران و جاده حلب الرقه و شمال زندان مرکزی حلب و در جاده الکاستیلو و چند سکوی پرتاب موشک و خمپاره انداز را در رسم العبود منهدم کردند و طی آن شمار زیادی از تروریستها به هلاکت رسیدند.

منابع سوری اعلام کرد تلاشهای باندهای تروریستی برای نفوذ به محله صلاح الدین حلب طی 48 ساعت گذشته با شکست روبرو شد که طی آن شمار زیادی از تروریستها کشته و سلاحها و مهمات آنها منهدم شد.

به گفته این منابع، در میان تروریستهای کشته شده، هاشم الشیخ فرزند یکی از سرکردگان القاعده و زکریا عفش از وابستگان ابومصعب الزرقاوی، یک تروریست ترکیه ای به نام عبدالمقیم و فرزند یک تروریست ملقب به ابوعدی سرکرده گروه موسوم لواء فرسان الشمال به چشم می خورند.

درگیری داخلی میان تروریستهای القاعده

منابع سوری از درگیری میان گروههای تروریستی وابسته به القاعه در الحلوانیه و محله الانذارات حلب خبر دادند که طی آن شماری از آنها از جمله ابواللیث سرکرده گروه موسوم به کتیبه غرباء الشام به هلاکت رسیدند.



نیروهای ارتش همچنین تلاش تروریستها برای نفوذ به داخل سوریه از سمت لبنان را ناکام گذاشتند.



از سوی دیگر شبکه المیادین از سیطره نیروهای ارتش سوریه بر روستای راهبردی ابوجرین در حومه حلب خبر داد. گروههای مسلح به تسلط ارتش سوریه بر این منطقه راهبردی اذعان کرده اند.

