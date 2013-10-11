آموزش تروریستها در افغانستان/برخی همسایگان سوریه مانع برگزاری نشست ژنو 2 هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در یک کنفرانس خبری با همتای کویتی خود در مسکو اظهار داشت: برخی کشورهای همسایه سوریه و برخی شخصیت های مخالف سوری مانع برگزاری نشست زنو 2 هستند.

وی تصریح کرد: موفقیت نشست ژنو 2 منوط به حضور نمایندگان تمام طرف های ذیربط در بحران سوریه و نمایندگان قشرهای مختلف این کشور است. سوری ها خود راه حل بحران کشورشان را در جریان برگزاری نشست ژنو 2 پیدا خواهند کرد.

وی گفت: ما اطلاعاتی به دست آورده ایم که نشان می دهد گروه های مسلح سوری در افغانستان و چند کشور دیگر آموزش می بینند. وزیر امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد: تضمین امنیت روند نابودی سلاح های شیمیایی در سوریه برعهده تمام طرف های سوری است و کسی که در این رابطه قطعنامه 2118 را نقض کند مسئولیت آن را متحمل خواهد شد.

سرگئی لاوروف اظهار داشت که با جان کری همتای آمریکایی خود رایزنی کرده و درباره برگزاری نشست ژنو 2 در اسرع وقت به یک موضع مشترک دست یافته اند.



وزیر خارجه روسیه همچنین از تلاش تروریستهای وابسته به جبهه النصره برای انتقال مواد شیمیایی به عراق خبر داد.