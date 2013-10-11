  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۷

سرگئی لاوروف:

آموزش تروریستها در افغانستان/برخی همسایگان سوریه مانع برگزاری نشست ژنو 2 هستند

آموزش تروریستها در افغانستان/برخی همسایگان سوریه مانع برگزاری نشست ژنو 2 هستند

وزیر امور خارجه روسیه امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو اعلام کرد که برخی کشورهای همسایه سوریه در برابر برگزاری نشست ژنو 2 مانع تراشی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در یک کنفرانس خبری با همتای کویتی خود در مسکو اظهار داشت: برخی کشورهای همسایه سوریه و برخی شخصیت های مخالف سوری مانع برگزاری نشست زنو 2 هستند.

وی تصریح کرد: موفقیت نشست ژنو 2 منوط به حضور نمایندگان تمام طرف های ذیربط در بحران سوریه و نمایندگان قشرهای مختلف این کشور است. سوری ها خود راه حل بحران کشورشان را در جریان برگزاری نشست ژنو 2 پیدا خواهند کرد.

وی گفت: ما اطلاعاتی به دست آورده ایم که نشان می دهد گروه های مسلح سوری در افغانستان و چند کشور دیگر آموزش می بینند. وزیر امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد: تضمین امنیت روند نابودی سلاح های شیمیایی در سوریه برعهده تمام طرف های سوری است و کسی که در این رابطه قطعنامه 2118 را نقض کند مسئولیت آن را متحمل خواهد شد.

سرگئی لاوروف اظهار داشت که با جان کری همتای آمریکایی خود رایزنی کرده و درباره برگزاری نشست ژنو 2 در اسرع وقت به یک موضع مشترک دست یافته اند.

وزیر خارجه روسیه همچنین از تلاش تروریستهای وابسته به جبهه  النصره برای انتقال مواد شیمیایی به عراق خبر داد.

کد مطلب 2153469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها