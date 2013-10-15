به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد شوشتری طی حکمی عیسی علیزاده را به سمت سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر منصوب کرد.

متن حکم مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عیسی علیزاده

نظر به مراتب علمی، سوابق فرهنگی و تجربیات جنابعالی؛ به موجب این ابلاغ به سمت "سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری" سازمان زیباسازی شهر تهران منصوب می شوید.

بدیهی است در راستای تحقق سند راهبردی و ماموریت سازمان مبنی بر ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهر تهران، با نصب العین قرار دادن ارزش های سازمان به ویژه« تعالی محوری، هویت مداری، برنامه محوری و انضباط کاری، شهروند مداری ،دانش محوری و مسئولیت پذیری اجتماعی»، کلیه مساعی خود را در فرهنگ سازی هنرهای شهری در بین اقشار جامعه با هدف جلب مشارکت شهروندان و بهره گیری از ظرفیت هنرمندان متعهد و توانمند در حوزه زیباسازی شهری به کار بندید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود و نیروهای کارآمد و فرهیخته در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری به منظور نیل به هدف تبدیل تهران به شهری با هویت ایرانی و اسلامی ، زیبا و روح نواز موفق و موید باشید.

عیسی علیزاده، دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران است و از جمله سوابق وی می‌توان به مدیرعاملی خبرگزاری قرآنی ایران، ریاست سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور، مشاورت عالی و ریاست گروه مشاوران مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران اشاره کرد.