ایران طبق معاهده ان پی تی عمل می کند/ آقایان در سخنانشان بی تدبیری نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه امروز اظهار داشت: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق ایران است و ایران براساس پیمان ان پی تی عمل خواهد کرد.

وی گفت: در معاهده ام پی تی حق غنی سازی به هیچ قیدی مشروط نشد و ایران طبق معاهده عمل خواهد کرد.

وی افزود: هنگامی که امریکا می گوید درباره شفافیت غنی سازی باید با ایران صحبت کنیم می خواهند برای ما شرط بگذارند و ما این شرط را قبول نخواهیم کرد.

حجت الاسلام حسینی همدانی تاکید کرد: فعالیت های هسته ای کشورمان در چارچوب قوانین حاکم بر آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و بارها نیز در این خصوص شفاف سازی لازم صورت گرفته است.

با حرف های نسنجیده غیرت دینی مردم را جریحه دار نکنید



وی همچنین حذف شعار مرگ بر امریکا را به معنای تسلط دوباره دشمن بر ایران اسلامی دانست و گفت: آقایان در سخنرانی های خود بی تدبیری نکنند تا مردم نسبت به دولت تدبیر و امید نامید نشوند و با حرف های نسنجیده، غیرت دینی مردم را جریحه دار نکنند.

وجود ولایت مسائل جامعه را از بن بست خارج می کند



خطیب جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رهبری گفت: اهمیت و نقش ولایت فقیه در جامعه اسلامی بر کسی پوشیده نیست و با وجود ولایت فقیه است که مسائل جامعه با بن بست مواجه نخواهد شد.



حجت الاسلام حسینی همدانی همچنین گفت: کسی که ولایت فقیه را درک نکند، اصل امامت را متوجه نشده و کسی که امامت را نفهمد نبوت را نتوانسته بپذیرد و کسی که نبوت را متوجه نشود توحید را درک نکرده است.



وی گفت: حریم و خط قرمزها در جامعه اسلامی می بایست رعایت شود و برای نفس کشیدن نیازی به قلیان نیست نیاز به هوا و فضای پاک است.

شهید فهمیده بصیرت را به همسالان خود آموخت

امام جمعه کرج در ادامه در آستانه سالروز شهادت محمد حسین فهمیده گفت: این نوجوان 13ساله با فهم و شعور بالای خود برای دفاع از کیان اسلامی به جبهه های جنگ حق علیه باطل شتافت و با شهادت خود به دشمنان فهماند که ملت ایران هیچگاه در برابر زورگویان تسلیم نخواهد شد.



حسینی همدانی اظهار داشت: شهید فهمیده در زمان فهمید که چطور عمل کند تا بصیرت را به همسالان خود بیاموزد.



وی تاکید کرد: نوجوانان و جوانان باید از این شهید والامقام در راه اعتلای علمی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور الگو برداری کنند.



امام جمعه کرج همچنین درگذشت مرحوم حاج عباسعلی نژادفلاح پدر چهارشهید و دو جانباز را به مردم ایران تسلیت گفت.