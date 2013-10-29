نیروهای امدادی قزوین در پدافند غیرعامل ارزیابی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پدافندغیرعامل مانور میدانی جاده ای با حضور 1200 نیروی امدادی، نظامی، انتظامی و دستگاههای خدمات رسان و 100 دستگاه خودرو در عوارضی اتوبان قزوین به تهران برگزار شد.

ابوالفضل طاهرخانی در حاشیه این رزمایش در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: در هفته پدافند غیرعامل برنامه های مختلفی برای حفظ آمادگی نیروهای امدادی و خدمات رسان پیش بینی شده که یکی از آنها برگزاری مانور جاده ای است.



وی افزود: این مانور اولین رزمایش جاده ای استان است که با این استعداد و مشارکت اکثر دستگاههای اجرایی خدمات رسان اجرا شده و ضمن بررسی بخشهای مختلف آن تلاش می کنیم شمن شناسایی نواقص و مشکلات موجود با رفع آنها برای مانورهای آینده با شرایط بهتری آماده شویم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: خوشبختانه جلسات پدافندغیرعامل به صورت مستمر در قزوین برگزار می شود و استانداری نیز با حمایت لازم و پیگیری مناسب تلاش می کند این موضوع در همه عرصه ها فراگیر شود.



طاهرخانی با ابراز رضایت از نحوه برگزاری مانور جاده ای پدافند غیرعامل در استان اظهار امیدواری کرد با هماهنگی لازم بتوان آمادگی نیروهای امدادی را در همه شرایط حفظ و تقویت کرد.