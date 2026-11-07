مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان در شهرستان پاوه خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ در این شهرستان مستقر می‌شود و آماده پذیرش شهروندان برای اهدای خون است.

وی افزود: این برنامه با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات اهدای خون و فراهم کردن فرصت مشارکت بیشتر شهروندان در این اقدام انسان‌دوستانه اجرا می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون بیان کرد: حضور اهداکنندگان در این برنامه می‌تواند نقش مؤثری در تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند داشته باشد.

میرزاده ادامه داد: استقرار تیم‌های سیار در شهرستان‌های مختلف استان، زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان به مراکز و خدمات اهدای خون را فراهم می‌کند و به توسعه این خدمات در مناطق مختلف کمک خواهد کرد.

وی از شهروندان نوع‌دوست پاوه دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار، در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کنند و با اهدای خون، در تأمین نیاز بیماران سهیم شوند.