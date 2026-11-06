به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نگهبان اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی سارا برومند، زن ۲۷ ساله‌ای که روز چهارم آبان‌ماه در شهر گلبهار ناپدید شده بود، کارآگاهان زبده مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی بلافاصله وارد عمل شده و تحقیقات تخصصی خود را برای روشن شدن سرنوشت وی آغاز کردند.

وی گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این زن پس از پیاده شدن از اتوبوس در گلبهار، سوار یک دستگاه خودروی تاکسی شده و ساعت ۲۱ همان شب در آخرین تماس با مادرش اعلام کرده است که در مسیر بازگشت به خانه قرار دارد.

نگهبان بیان کرد: با توجه به حساسیت پرونده، تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با تلاش شبانه‌روزی، پیگیری مستمر و انجام تحقیقات گسترده و پیچیده، ابعاد مختلف این حادثه را مورد بررسی قرار دادند تا سرانجام مشخص شد این زن جوان در همان ساعات اولیه ناپدید شدن به قتل رسیده است.

وی افزود: تلاش‌های مستمر و هوشمندانه کارآگاهان و همکاری تنگاتنگ دادستان شهرستان گلبهار سرانجام به کشف پیکر مقتول و شناسایی عامل جنایت منجر شد که جسد برای انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی انتقال یافت و متهم نیز در عملیاتی غافلگیرانه توسط پلیس دستگیر شد.