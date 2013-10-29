مانور میدانی جاده ای پدافند غیرعامل در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پدافندغیرعامل ظهر سه شنبه مانور جاده ای نیروهای نظامی، انتظامی، اورژانس، آتش نشانی، سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی، جمعیت هلال احمر، راه و شهرسازی، شرکت های برق، گاز، مخابرات، پلیس راه، در محل عوارضی اتوبان قزوین به تهران برگزار شد.

در این مانور که ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، محمد افشار مدیرکل پدافندغیرعامل استان، سرهنگ میرحیدری فرمانده انتظامی استان، یوسف جبارزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند پس از انفجار فرضی اتوبان، مسیر عبوری خودروها توسط نیروهای پلیس راه مسدود و توسط راهداران با تعیین مسیری جدید هدایت مسافران عبوری انجام شد.



همچنین در پی آتش گرفتن دو دستگاه خودرو با حضور نیروهیا آتش نشانی ضمن مهار حریق مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی برای مداوا منتقل شدند.

در این مانور پنج نفر نیز بر اثر بمباران هوایی دشمن کشته شدند که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.



سرهنگ حمید محبعلی دبیر پدافندغیرعامل نیروی انتظامی استان قزوین در حاشیه برگزاری این مانور در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: مانور جاده ای پدافند غیرعامل با هدف حفظ آمادگی نیروهای خدمات رسان اجرا می شود و از آنجا که قزوین در مسیر راههای مواصلاتی چند استان کشور قرار دارد مانور جاده ای در اتوبان قزوین به تهران به اجرا درآمد.



وی افزود: در این مانور دو فروند هواپیمای فرضی دشمن بخشی از اتوبان را با دو بمب تخریب کردند که در این بمباران دو دستگاه خودرو آـش گرفتند و بیش از 20 تن از مسافران کشته و مجروح شدند.

دبیر پدافند غیرعامل نیروی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در این بمباران بخشی از اتوبان تخریب شد که توسط راهداران ضمن بستن مسیر اصلی تخریب شده با گشایش مسیر جانبی زمینه تداوم عبور مسافران را در اتوبان فراهم کردند و کار انتقال مجروحان و کشته شدگان حادثه نیز توسط نیروهای امدادی آغاز شد.



سرهنگ محبعلی یادآورشد: به محض آغاز مانور از طریق مرکز فرماندهی و کنترل ناجا در استان به کلیه سازمانهای خدمات رسان اطلاع داده شد که تمامی نیروها در صحنه حادثه حاضر شدند.



وی افزود: یگان ویژه، پلیس راه، کلانتری، اطلاعات، شرکتهای گاز، برق و آب، سازمان صنایع و معادن و تجارت، اورژانس، آتش نشانی، راه و شهرسازی و مخابرات در این مانور مشارکت فعال دارند.

محبعلی اظهارداشت: همزمان با این مانور، عملیات رزمایش دیگری در شهرک مینودر قزوین اجرا می شود که در آن با قطع فرضی برق مناطق و از کار افتادن سیستم های خدمات رسان و چراغ های راهنمایی و رانندگی، نحوه رفع این مشکل و تسهیل در جابجایی مردم و تداوم خدمت رسانی تمرین شد.

سرهنگ محب علی بیان کرد: برای برگزاری این مانور تعداد 100 دستگاه انواع خودرو و یک هزار و 200 نیروی امدادی شرکت کردند.