سرهنگ حسن دانایار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با هشدار نسبت به لغزندگی جاده‌های استان در پی بارش‌های پراکنده باران اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی و لغزندگی سطح معابر، رانندگان باید هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و مناطق مرتفع، نهایت احتیاط را داشته باشند.

وی افزود: رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کرده و با تمرکز کامل به جلو حرکت کنند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت پرهیز از عجله و شتاب‌زدگی در رانندگی تصریح کرد: رانندگان زمان سفر خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که تردد آنها به ساعات پایانی شب موکول نشود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تردد در محورهای مواصلاتی استان روان است و انسداد یا رانش زمین گزارش نشده است، خاطرنشان کرد: با وجود روان بودن تردد، شرایط جوی و لغزندگی جاده‌ها می‌تواند خطر وقوع حوادث رانندگی را افزایش دهد.

سرهنگ دانایار از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه‌های پلیس، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.