به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان ساعت ۲۰:۵۸ امشب از دایر بودن مدارس استان در روز شنبه ۱۶ آبان خبر داده بود، ساعتی بعد و در پی تغییر تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در تعدادی از شهرستان‌ها و مناطق استان اعلام شد.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی استانداری لرستان که ساعت ۲۲:۳۶ منتشر شد، تمامی مدارس در نوبت صبح و عصر و در همه مقاطع تحصیلی و همچنین دانشگاه‌های شهرستان‌های خرم‌آباد، چگنی، پلدختر، معمولان و رومشکان و بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز در روز شنبه تعطیل خواهند بود.

تغییر تصمیم پس از اعلام فعالیت عادی مدارس

این تصمیم در حالی اعلام شد که اصغر صفری‌راد، سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان، ساعت ۲۰:۵۸ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان و احتمال تعطیلی مدارس گفته بود: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران لرستان، مدارس استان فردا شنبه ۱۶ آبان‌ماه تعطیل نیست و فعالیت خود را در همه مقاطع تحصیلی آغاز خواهند کرد.

وی همچنین تأکید کرده بود که در صورت اتخاذ تصمیم برای تعطیلی مدارس، موضوع از سوی ستاد مدیریت بحران استان به دانش‌آموزان و اولیای آنان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تعطیلی مدارس روستایی الیگودرز

با اعلام تصمیم جدید ستاد مدیریت بحران استانداری لرستان، صفری‌راد اظهار داشت: با توجه به هشدارهای صادرشده، مدارس نوبت صبح و عصر و دانشگاه‌های مناطق اعلام‌شده تعطیل هستند.

بر اساس اطلاعیه استانداری، تمامی مدارس روستایی شهرستان الیگودرز نیز در همه مقاطع تحصیلی و در هر دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهند بود.

بنابراین، تصمیم نهایی اعلام‌شده برای روز شنبه ۱۶ آبان، تعطیلی مراکز آموزشی یادشده در مناطق مشخص‌شده است و این اطلاعیه جایگزین اعلام قبلی مبنی بر فعالیت عادی مدارس استان می‌شود.