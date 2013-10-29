اروپا آمریکا را تحریم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات آلمانی اعلام کردند آمریکا امکان دسترسی و استفاده از قانون مهمی را که به این کشور اجازه می دهد، مبادلات بانکی و پول های رد و بدل شده میان گروه های تروریستی در کشورهای اروپایی را تعقیب کند، از دست می دهد.

استفاده از این قانون به موجب توافقاتی که در گذشته میان آمریکا و اروپا شکل گرفته بود، برای واشنگتن امکان پذیر گشته بود.

در همین رابطه قرار است امروز دوشنبه پارلمان آلمان نشستی را برای بررسی موضوع شنود مکالمات تلفنی "آنگلا مرکل" صدر اعظم این کشور، توسط آژانس امنیت ملی آمریکا برگزار کند.

از سوی دیگر گروهی متشکل از روسای سرویس های اطلاعاتی آلمان راهی آمریکا شده اند تا در گفتگو با مقامات واشنگتن، موضوع جاسوسی از مرکل را به طور دقیق بررسی کنند.

بر اساس گزارش های منتشر شده در روزهای اخیر، جاسوسی از مرکل از سال 2002 میلادی آغاز شده و "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا نیز در سال 2010 میلادی در جریان این عملیات قرار گرفته، اما اقدامی برای توقف آن انجام نداده است.

این در حالی است که سناتور "دایان فاین استاین" رئیس کمیته اطلاعات سنا، از توقف جاسوسی آمریکا از همیپمانان خود خبر داده، اما سخنگوی آژانس امنیت ملی این کشور اعلام کرده که اطلاعی از این موضوع نداشته و نمی تواند آن را تائید و یا رد کند.

در این میان باراک اوباما نیز برای فرونشاندن آتش خشم کشورهای اروپایی، در مصاحبه با شبکه Fusion (یک شبکه ترکیبی متشکل از ای بی سی نیوز و یونی ویژن)گفت : دستور بازبینی روش های جمع آوری اطلاعات را با آژانس های اطلاعاتی داده ام. این بدان معناست آنچه آنها قادر به انجام آن هستند، لزوما به این معنی نیست که آنها آن کار را می توانند انجام دهند.

بر اساس اسناد منتشر شده، آژانس امنیت ملی آمریکا از 70 میلیون شهروند فرانسوی جاسوسی کرده و فقط در یک ماه بیش از 60 میلیون تماس تلفنی شهروندان اسپانیایی را شنود کرده است.