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۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۶

راشاتودی خبر داد:

مکالمات 60 میلیون شهروند اسپانیایی زیر ذره بین جاسوسان آمریکایی

مکالمات 60 میلیون شهروند اسپانیایی زیر ذره بین جاسوسان آمریکایی

رسانه های جهان از افشای ابعاد جدیدی از اقدامات آژانس امنیت ملی آمریکا و شنود بیش از 60 میلیون مکالمه تلفنی شهروندان اسپانیایی توسط جاسوسان ایالات متحده خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، فقط در مدت یک ماه در سال گذشته میلادی، آژانس امنتی ملی آمریکا 60 میلیون مکالمه تلفنی را در اسپانیا شنود کرده است.

این موضوع بواسطه اسناد جدیدی که توسط اداوراد اسنودن، مامور اسبق سازمان سیا، در اختیار رسانه ها قرار گرفته و در روزنامه "وورد" اسپانیا منتشر شده مشخص گردیده است.

بر اساس این اسناد، در دسامبر سال 2012 میلادی، آژانس امنیت ملی آمریکا 60 میلیون تماس تلفنی شهروندن اسپانیایی را رصد کرده است.

جاسوسی از شهروندان اسپانیایی تنها بخشی از فعالیت های غیرقانونی آژانس امنیت ملی آمریکا محسوب می شود. در همین رابطه در هفته گذشته اعلام شده بود که آژانس امنیت ملی آمریکا از 70 میلیون شهروند فرانوسی جاسوسی می کند.

علاوه بر این موادر، این مرکز جاسوسی از رهبران 35 کشور جهان از جمله متحدان اصلی واشنگتن نیز جاسوسی می کند.

به نوشته رسانه های اسپانیایی، نظارت‌ بر مکالمات در این کشور از جمله ثبت شماره تماس گیرنده و کسی که با او تماس گرفته شده را نیز در بر می گیرند.

روز جمعه نیز ال پائیس، دیگر روزنامه اسپانیایی، بدون دادن جزئیات دقیق در مورد شمار مکالمات، گزارشی را منتشر کرده بود که از رصد شهروندان و سیاستمداران اسپانیایی خبر می داد.

 

 

کد مطلب 2163947

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