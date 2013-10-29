استقلال نیمه نخست را به مس کرمان واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تنها دیدار باقیمانده از هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 دقیقه عصر امروز سه‌شنبه بین تیم‌های استقلال و مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد.

در این بازی که قضاوت آن برعهده سعید مظفری‌زاده است، تیم مس کرمان در نیمه نخست با یک گل از میزبان خود پیش افتاده است. تنها گل تیم مس را مصطفی شجاعی در دقیقه 2 وارد دروازه سیدمهدی رحمتی کرد.

بازی دو تیم تحت تاثیر شایعه خداحافظی فرهاد مجیدی از فوتبال آغاز شد و هنوز دو تیم در زمین خود را گرم نکرده بودند که استقلال دروازه خود را باز شده دید. شوتی که ادینهو مهاجم تیم مس از پشت محوطه جریمه زده بود، به طور تصادفی به مصطفی شجاعی رسید و او که خود را به سمت توپ پرتاب کرده بود با یک ضربه کاملا آرام دروازه رحمتی را باز کرد.

استقلال که بعد از این گل کاملا شوکه شده بود، تلاش کرد تا حملات زیادی را روی دروازه حریف پی‌ریزی کند اما بازیکنان این تیم تا پشت محوطه جریمه حریف پیش می‌رفتند و کاملا سردرگم بودند. استقلال برای اینکه نخستین خطر جدی خود را ایجاد کند، 38 دقیقه صبر کرد که در این لحظه ضربه زمینی مجیدی را رودباریان دفع کرد.

در دقیقه 42 بازی ادینهو روی یک ضد حمله حرکتی عرضی را پشت محوطه جریمه استقلال انجام داد و ضربه خوبی را روانه دروازه این تیم کرد که رحمتی آن را به کرنر فرستاد. تلاش استقلال در ادامه کار ثمری نداشت و عاقبت در پایان این نیمه تیم مس با یک گل حریف خود را شکست داد.