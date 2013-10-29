فرهاد مجیدی از فوتبال خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی قبل از پایان دیدار امروز سه شنبه تیم های استقلال و مس کرمان که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد به شایعات اخیر مبنی بر خداحافظی همیشگی از فوتبال جامه عمل پوشاند و با هواداران این تیم خداحافظی کرد و پس از بوسیدن چهارگوشه زمین کفش هایش را آویخت. مجیدی در دقیقه 88 این دیدار و زمانی که جایش را به علیرضا نیکبخت واحدی داد، پیراهن شماره 7 استقلال را از تن خارج کرد و به سمت امیر قلعه نویی رفت.

کاپیتان پیشین استقلال پس از آنکه در آغوش امیر قلعه نویی قرار گرفت و ثانیه هایی با وی صحبت کرد به سمت گوشه های زمین رفت تا با بوسیدن چهار گوشه خداحافظی اش را رسما اعلام کند. هواداران استقلال که قبل از این خبرهای غیر رسمی را در مورد خداحافظی مجیدی شنیده بودند وقتی با این حرکت مجیدی مواجه شدند شعارهایی را علیه مدیرعامل باشگاه سردادند و برخی از آنها خواستار خداحافظی نکردن فرهاد مجیدی شدند.

فرهاد مجیدی پیش‌تر نیز یک بار دیگر از فوتبال خداحافظی کرده بود که در میانه فصل گذشته لیگ برتر از تصمیم خود منصرف شد و به استقلال برگشت.

کاپیتان آبی پوشان که محبوبیت زیادی بین هواداران استقلال دارد در سن 37 سالگی از فوتبال کنار رفت. او 41 بازی ملی و 10 گل زده را در کارنامه فوتبالی خود دارد و از زمانی که به تیم فوتبال استقلال پیوست بجز تیم های خارجی در هیچ تیم ایرانی بازی نکرد.