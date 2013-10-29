ارتباط خداحافظی مجیدی با 7 آبان/ حجازی با قلعه نویی رودررو نشد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار عقب افتاده تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان در رقابت های لیگ برتر از ساعت 15:30 امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. حاشیه های این دیدار را در زیر می‌خوانید:

* با توجه به برگزاری این دیدار در روزی غیر تعطیل کمتر از سه هزار نفر در ورزشگاه آزادی حضور داشتند.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه فرهاد مجیدی را به شدت تشویق کردند. منتشر شدن خبر خداحافظی این بازیکن یکی از سوژه های تماشاگران بود. برخی هواداران استقلال اعتقاد دارند این خبر به این خاطر منتشر شده که 7 آبان است و مجیدی به خاطر شماره هفتی که برتن دارد می خواهد روز هفتم خداحافظی کند!

* آتیلا حجازی که با امیر قلعه نویی اختلاف نظرهایی دارد با سرمربی آبی پوشان رودررو نشد. این در حالی بود که مظلومی و برخی بازیکنان مس با قلعه نویی دیدار کردند.

* گوران لاوره که از ابتدا در ترکیب تیم فوتبال استقلال حضور داشت در دقیقه 30 با نظر امیر قلعه نویی جای خود را به احمد جمشیدیان داد.

* برخی هواداران استقلال نسبت به عملکرد مدیرعامل این باشگاه اعتراض داشتند. آنها معتقد بودند فتح الله زاده نباید علی حمودی را از دست می داد.