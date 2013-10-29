نظر سرپرست استقلال درباره خداحافظی مجیدی

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی پس از تساوی تیم فوتبال استقلال با مس کرمان که با خداحافظی فرهاد مجیدی از دنیای فوتبال همراه بود، اظهار داشت: ما هم نمی‌دانستیم که مجیدی قرار است از فوتبال خداحافظی کند. شاید یکسری از بازیکنان چند ساعت قبل از بازی از این موضوع خبر داشتند ولی من از آن اطلاع نداشتم.

وی درباره اینکه آیا مجیدی در زمان خوبی خداحافظی کرده است؟ گفت: این یک مسئله شخصی است. من تصمیم گیرنده نیستم که بگویم یک بازیکن چه زمانی خدحافظی کند. با این حال همه خوشحال می‌شدند اگر این بازیکن وداع خوبی از فوتبال داشت.