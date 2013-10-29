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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۴۵

بعد از تساوی با مس کرمان عنوان شد:

نظر سرپرست استقلال درباره خداحافظی مجیدی

نظر سرپرست استقلال درباره خداحافظی مجیدی

سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران می‌گوید درباره فرهاد مجیدی تصمیم گیرنده نیست که بگوید این بازیکن باید چه زمانی از فوتبال خداحاظی کند

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی پس از تساوی تیم فوتبال استقلال با مس کرمان که با خداحافظی فرهاد مجیدی از دنیای فوتبال همراه بود، اظهار داشت: ما هم نمی‌دانستیم که مجیدی قرار است از فوتبال خداحافظی کند. شاید یکسری از بازیکنان چند ساعت قبل از بازی از این موضوع خبر داشتند ولی من از آن اطلاع نداشتم.

وی درباره اینکه آیا مجیدی در زمان خوبی خداحافظی کرده است؟ گفت: این یک مسئله شخصی است. من تصمیم گیرنده نیستم که بگویم یک بازیکن چه زمانی خدحافظی کند. با این حال همه خوشحال می‌شدند اگر این بازیکن وداع خوبی از فوتبال داشت.

کد مطلب 2165293

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