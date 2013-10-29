  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۵۸

برخورد سرمربی استقلال با یک خبرنگار؛

واکنش قلعه‌نویی به شایعه دوپینگ مجیدی/ رحمتی و رودباریان بهترین‌ شدند

واکنش قلعه‌نویی به شایعه دوپینگ مجیدی/ رحمتی و رودباریان بهترین‌ شدند

سرمربی تیم فوتبال استقلال به خبر خداحافظی فرهاد مجیدی به خاطر دوپینگی بودن این بازیکن واکنش شدیدی نشان داد و یک خبرنگار را به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان بازی استقلال با مس کرمان، فرهاد مجیدی به سمت هواداران و کادر فنی تیم فوتبال استقلال رفت و رسما از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. مجیدی دقایقی در آغوش قلعه‌نویی بود تا سرمربی استقلال که از این اقدام کاپیتان تیمش بهت زده بود، این خداحافظی را به تدریج باور کند.

بعد از این، یکی از خبرنگاران از امیر قلعه‌ نویی درباره دلیل خداحافظی مجیدی و ارتباط آن با شایعه دوپینگی بودن کاپیتان استقلال سئوال پرسید. این پرسش با واکنش تند قلعه‌نویی همراه شد. وی گفت: "خجالت نمی‌کشید اسم خودتان را خبرنگار می‌گذارید و با 20 سال سن این سئوالات را مطرح می‌کنید؟"

در پایان این بازی، همچنین مهدی رحمتی به عنوان بهترین بازیکن زمین و حسن رودباریان دروازه بان مس کرمان به عنوان بهترین بازیکن از نظر اخلاق انتخاب شد.

کد مطلب 2165269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها