به گزارش خبرنگار مهر، در پایان بازی استقلال با مس کرمان، فرهاد مجیدی به سمت هواداران و کادر فنی تیم فوتبال استقلال رفت و رسما از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. مجیدی دقایقی در آغوش قلعه‌نویی بود تا سرمربی استقلال که از این اقدام کاپیتان تیمش بهت زده بود، این خداحافظی را به تدریج باور کند.

بعد از این، یکی از خبرنگاران از امیر قلعه‌ نویی درباره دلیل خداحافظی مجیدی و ارتباط آن با شایعه دوپینگی بودن کاپیتان استقلال سئوال پرسید. این پرسش با واکنش تند قلعه‌نویی همراه شد. وی گفت: "خجالت نمی‌کشید اسم خودتان را خبرنگار می‌گذارید و با 20 سال سن این سئوالات را مطرح می‌کنید؟"

در پایان این بازی، همچنین مهدی رحمتی به عنوان بهترین بازیکن زمین و حسن رودباریان دروازه بان مس کرمان به عنوان بهترین بازیکن از نظر اخلاق انتخاب شد.