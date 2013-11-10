به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سیدشریف حسینی عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در بیان موافقت خود با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون در ورزش به علت غیرمتخصص بودن مدیران، نتوانستیم بخش خصوصی را وارد کنیم، نتوانستیم فساد را از بین برده یا کم و فدراسیون هایمان را تقویت کنیم.

نماینده اهواز با بیان اینکه تاکنون قاعده ای تنظیم نشده است که ورزشکارانمان بعد از قهرمانی بی‌هویت نشوند، گفت: سجادی از جنس ورزش و با این حوزه آشنا است.

عضو فراکسیون رهروان ولایت خاطر نشان کرد: عدم استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص باعث عدم پیشرفت ورزش شده و باید نگاه به ورزش را تغییر دهیم.

حسینی خطاب به سجادی گفت: شما باید فساد و مافیای پشت صحنه ورزش را از بین ببرید و پروژه‌های نیمه‌کاره را به اتمام برسانید. شرایط ما در بخش ورزش و جوانان خوب نیست و شما باید با استفاده از تجربه، تخصص و صلاحیت فردی بدون نگاه حزبی شرایط ورزش را تغییر دهید.