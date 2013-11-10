رئیس جمهور مجلس را ترک کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حسن روحانی رئیس جمهور که صبح یکشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس حضور یافته بود دقایقی پیش با بدرقه ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مجلس را ترک کرد.

رئیس جمهور که حدود یک ساعت فرصت داشت تا در صحن علنی از سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دفاع کند، 45 دقیقه درباره تعامل مجلس و دولت درخصوص رای اعتماد به کابینه و روند مذاکرات هسته ای صحبت کرد.

به گزارش مهر، هفته گذشته نصرالله سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شد.

پیش از این مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شده بود که نتوانست رای اعتماد مجلس را بدست بیاورد. پس از آن رضا صالحی امیری اواخر مهرماه به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شد که وی نیز نتوانسته بود رای اعتماد مجلس را کسب کند.