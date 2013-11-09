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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۲

طلا با مهر مطرح کرد:

ابهامات فراکسیون اصولگرایان مجلس از سابقه سیاسی سجادی برطرف شد

ابهامات فراکسیون اصولگرایان مجلس از سابقه سیاسی سجادی برطرف شد

نماینده تهران با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان در جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، گفت: سجادی در آن جلسه به اشتباهات گذشته اش اقرار کرد و قول داد وزارت ورزش در دوران مدیریتی اش وارد سیاسی کاری ها نشود و عزل و نصب ها در این وزراتخانه بر اساس اعمال فشار و سلیقه نباشد.

حسین طلا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به حضور نصرالله سجادی در جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان با حضور در جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان برنامه هایش در حوزه ورزش و جوانان را تشریح کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به سابقه مدیریتی سجادی در امر ورزش، وی برنامه های خوبی در این بخش ارائه داد اما در حوزه جوانان برنامه کامل و جامعی نداشت که خودش نیز این نقص برنامه ها را قبول داشت.

طلا تصریح کرد: سجادی در این جلسه به سئوالات و ابهامات نمایندگان پاسخ داد و به نظر می رسد مجموعه دوستان با سجادی مشکلی نداشتند، تا الان فضای مجلس برای رای اعتماد به سجادی مثبت است.

وی با اشاره به سئوال نمایندگان از ابهامات سابقه سیاسی سجادی گفت: سجادی در پاسخ به این سئوال اعلام کرد که هرکسی اشتباهی می کند من هم آن زمان اشتباه کردم.

وی با بیان اینکه اقرار وی به اشتباهش موضع نمایندگان نسبت به وی را مثبت کرد گفت: سجادی به نمایندگان قول داد اجازه ندهد وزارت ورزش وارد سیاسی کاری ها شود و عزل و نصب ها بر اساس اعمال سلیقه ها و فشار ها نخواهد بود و افراد طبق تخصص منصوب می شوند.

به گزارش مهر فردا جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان برگزار می شود. فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی هم فردا نظر قطعی خود در خصوص رای اعتماد به سجادی را اعلام می کند.

کد مطلب 2172399

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