انتقاد از عدم ارائه برنامه برای مبارزه با مافیای فوتبال

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، زهره طبیب زاده نوری نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با نصرالله سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: جمعیت جوان سرمایه و موتور محرک جوامع مختلف در کشور است، به جوانان نه به عنوان یک تهدید بلکه به عنوان یک فرصت باید نگریست که در زمینه های مختلف موتور محرک و پیشرفت کشور هستند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بدون شک انتظار مردم از شما به عنوان وزیر پیشنهادی این حوزه این بود که گزارش اجمالی از آنچه در سال های اجرای برنامه پنجم توسعه در این حوزه اجرا شده و در راستای انجام تکالیف موجود اسناد 14 گانه را در اختیار مجلس گذاشته و بیان می کردید که خود را ملزم به انجام چند درصد از مفاد این اسناد می دانید.

طبیب زاده گفت: ملزومات حقوقی و قانونی مورد نیاز شما چیست؟، به زعم بنده این تغییر سریع از برنامه عملیاتی است در حالی که شما در بیان برنامه عملیاتی خود ذیل دو راهبرد اول و ششم در حوزه جوانان تنها رئوس چند برنامه از 14 سند بالادستی نام برده اید بدون اینکه به شیوه های اجرای آن اشاره کنید.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه در هیچ بخشی از برنامه های شما راجع به اهم مشکلات جوانان از جمله اشتغال و مسکن و معضلات دوران ناتوی فرهنگی اشاره ای نشده است افزود: شما فقط به سه سرفصل تعمیم باورهای دینی، روحیه ایران دوستی و شناسایی جوانان نخبه علمی اشاره کرده اید بدون این که نحوه اجرایی شدن این سرفصل ها را در قالب اقدامات عملی بیان کنید البته اگر به زوایای مسئولیت پذیرفته شده خود در حوزه جوانان اشراف داشتید که ندارید، راهکارهای اجرایی را در اسناد قابل دستیابی می یافتید و با برآورد هزینه های تقریبی سالانه و درصد تحقق این طرح ها را بیان و نسبت به آن متعهد می شدید که این امر اشراف شما را در موضوع و ارتباطتان را با این وزارتخانه تایید می کرد.

طبیب زاده با اشاره به این که این امر میزان واقع بینی و آگاهی شما را بر بودجه سالانه کشور در حوزه کاری مرتبط آشکار می کرد، خاطرنشان کرد: بیان ده ها اقدام مثبت موجود در اسناد توسط یک کارشناس با اطلاعات اولیه قابل گزارش است.

وی گفت: اگرچه این ایراد تنها به جنابعالی وارد نیست زیرا اکثر وزرای گذشته هم این خطا را مرتکب شدند که یا نمایندگان را غیرمتخصص و غیرمطلع می دانند و یا تصورشان این است که برنامه وزرای پیشنهادی از سوی نمایندگان مطالعه نمی شود و در دفاع از خود مطالب مطرح شده از سوی وزیر را دلیل بر اشراف بر حوزه مربوطه و اسناد بالادستی تلقی می کنند که البته باید در بیان محورها در دو جنبه برنامه ریزی و مدیریت و اصلاح ساختارها به سهم خود تشکر نمایم.

این نماینده مخالف با اشاره به بخش دوم رسالت این وزارتخانه یعنی امر ورزش گفت: در طی راهبردهای دوم تا ششم به این امر مهم اشاره کردید اما صراحتاً بفرمایید که سهم دختران، بانوان، روستائیان و عشایر و معلولان از اعتبارات سنواتی وزارت ورزش چه میزان خواهد بود، راهکارهای اجرایی شما برای ارتقای ورزش این اقشار که در اولویت اول قرار داده اید چیست؛ با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.

وی ادامه داد: با زبان آمار و ارقام بفرمایید برای عمومی کردن ورزش های پایه چه برنامه ای دارید و راهکار ملی شما برای رفع فقر حرکتی و ورزش زنان خانه دار کشور که سلامت خانواده در گرو سلامت آنها است چیست؟

نماینده مردم تهران افزود: آقای سجادی! در مورد توسعه کیفی و کمی ورزش حرفه ای بیان نکردید که آیا قصد برخورد با مافیای فوتبال حرفه ای کشور را دارید یا نه، این امر یکی از مهمترین دغدغه های نمایندگان مجلس است که منجر به طرح استیضاح وزیر قبلی این وزارتخانه شد.

وی گفت: عدم تناسب و تقسیم غیرعادلانه اعتبارات در میان فدراسیون های مختلف و تبعیض ناروا میان سرانه شهرهای بزرگ در مقایسه با شهرهای کوچک و روستاها از اهم مشکلات این حوزه است، آیا عزم برای متناسب سازی دستمزدهای چند صد میلیونی ورزشکاران برخی تیم های مطرح فوتبال با سایر ورزشکاران و نخبگان سایر مشاغل کشور را دارید؛ آیا والیبالیست ها، کشتی گیران و کاراته کاران که همواره برای کشور افتخار آفرین بودند همچنان مانند فرزند ناتنی ورزش کشور هستند؟ در دولت صدارت شما برنامه های وجود دارد که نام آوران پارالمپیک از شدت فقر به فروش سیگار سر چهارراه و میادین کشیده نشوند؟

طبیب زاده ادامه داد: شما در برنامه هایتان نگفتید که برای فرهنگ نامناسب موجود در فضای فوتبال کشور چه برنامه ای دارید، آیا درصدد تربیت و اشاعه فرهنگ دینی در بین ورزشکاران که الگوی جوانان کشور هستند برنامه ای دارید؟

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: همگان می دانند که ورزش به عنوان یک صنعت پرسود در جهان است و ورزش حرفه ای در پس پرده خود اهداف سیاست گذاران جهان را تامین می کند؛ بیش از اینکه تمرکز خود را بر روی ورزش حرفه ای قرار دهید برای ورزش عمومی و پایه کشور تلاش کنید که چون 100 آید 90 هم پیش ماست.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری برای ورزش کشور تضمین کننده سلامت عمومی است و زمینه ساز تربیت ورزشکاران حرفه ای است که اگر توام با اخلاق دینی و ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد پیروزی در میادین ورزشی کمترین اهمیت را ندارد.