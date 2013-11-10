مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي آبفاي يزد گسترش مي يابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي دره شيري، عصر يكشنبه در نشستي با مسئولان آب و فاضلاب استان يزد اظهار داشت: در راستای اجرای بند ب ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند الف ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به طولاني شدن روند اجراي پروژه هاي عمراني، عدم بهره برداري به موقع از طرح ها و خدمات رساني به مردم، شركت آب و فاضلاب استان يزد براي اولين بار در كشور اقدام به توسعه مشاركت بخش خصوصي در اجراي اين پروژه ها كرده است.

وي بيان كرد: در راستاي توسعه مشاركت مردمي در اجراي پروژه‌ها، واگذاري، احداث و بهره برداري از تاسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب به روش "بيع متقابل" در سه شهر اردكان، مهريز و بافق در سال 91 و 92 انجام شد.

اجراي قرارداد بيع آبفا در شهرهاي مهريز، اردكان و بافق

دره شيري عنوان كرد: پروژه هاي تامين مالي و احداث تاسيسات جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب به همراه بهره برداري 35 ساله آن در قالب قرارداد "بيع متقابل" در شهرهاي اردكان، مهريز و بافق در ازاي تخصيص پساب فاضلاب تصفيه شده پس از طي مراحل قانوني به سرمايه گذاران واگذار شد و موافقت نامه هاي مذكور در شركت مهندسي با حضور رياست شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مبادله شده است .

وي در مورد حجم سرمايه گذاري اين پروژه ها اظهار داشت: بهره برداري از تاسيسات جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهر اردكان با سرمايه گذاري بيش از 425 ميليون ريال، شهر مهريز با بيش از 416 ميليون ريال و شهر بافق با بيش از هزار ميليون ريال در حال اجراست.

دره شيري ادامه داد: اجراي تاسيسات فاضلاب در شهر اردكان شامل ساخت يك مدول تصفيه خانه براي پوشش جمعيت 50 هزار نفري و اجراي 265 كيلومتر شبكه جمع آوري فاضلاب است.

وي عنوان كرد: اين پروژه در مهريز شامل ساخت سه مدول تصفيه خانه براي پوشش جمعيت 46 هزار و 500 نفري و اجراي 285 كيلومتر شبكه جمع آوري فاضلاب است.

دره شيري، پروژه شهرستان بافق را نيز شامل ساخت يك مدول تصفيه خانه براي پوشش جمعيت 65 هزار نفري و اجراي 200 كيلومتر شبكه جمع آوري فاضلاب اعلام كرد.

ميبد نيز وارد قراردادهاي بيع آبفا شد

سپرسرست دفتر تجهيز منابع مالي آبفاي استان يزد، از ديگر اقدامات در دست انجام اين دفتر را واگذاري تامين مالي و اجراي تاسيسات فاضلاب شهر ميبد به بخش خصوصي به روش بيع متقابل و واگذاري چهار طرح شامل تامين مالي و استحصال آب و نصب دستگاه آب شيرين كن در اردكان، تامين مالي، احداث و بهره برداري بخشي از تاسيسات انتقال آب يزد، تامين مالي و اجراي شبكه هاي فرعي فاضلاب شهر يزد و ساخت تصفيه خانه فاضلاب شهر ابركوه به بخش خصوصي به روش BOT معرفي كرد.

وي در توضيح بيشتر روش BOT تصريح كرد: در این روش، تامين مالي، ساخت و بهره برداری پروژه براي مدت معینی، به سرمايه گذار واجد شرايط واگذار می شود و انتقال پروژه به کارفرما، پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم توسط سرمايه گذار، تحقق می یابد.