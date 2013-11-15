وزیر ارشاد: فیس بوک جزو مصادیق مجرمانه نیست/ عضو فیس بوک هستم

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی در حاشیه مراسم ختم مادر محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در مورد رفع فیلتر فیس بوک، گفت: تاکنون جلسه ای برای بررسی مجرمانه بودن فیس بوک نداشته ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: من در فیس بوکم با داخل و خارج از کشور در ارتباط هستم و در این روزها نیز در مورد ایام عاشورا با یکدیگر صحبت می کنیم و از نظر من فیس بوک جزو مصادیق مجرمانه نیست.

وی همچنین در مورد عدم انتشار روزنامه هم میهن، گفت: هنوز برای عدم انتشار این روزنامه پیگیری خاصی انجام نشده و معلوم نیست که به چه دلیل توقیف شده است.