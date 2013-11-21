بازدید سرزده کولیوند از بیمارستان شهید باهنر کرج

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد کولویند در آغازین دقایق صبح امروز به صورت سرزده وارد بیمارستان شهید باهنر کرج شد و از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید به عمل آورد تا از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این مرکز درمانی قرار گیرد.

وی در جریان این بازدید گفت: شناسایی نقاط ضعف و کاستی این بیمارستان به منظور رفع نواقص مهمترین رویکرد و هدف از این بازدید است.

این مسئول بیان کرد: حجم بالای مراجعان به این بیمارستان و امکانات محدود درمانی گاهی اوقات پاسخگوی نیازهای مردم در بخش سرانه های بهداشتی و درمانی نیست.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل و مشکلات این بیمارستان در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری قابل مدیریت است، یادآور شد: تفکیک بخش درمانگاه و اورژانس بیمارستان باهنر، تکمیل کادر پرستاری پزشکان، رفع مشکلات بخش بهداشت و درمان از جمله مواردی است که با همکاری مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز مورد پیگیری قرار گیرد.

این بیمارستان بخش های مختلف كودكان، ICU نوزادان، دياليز، جراحي عمومي را دارا بوده و با توجه به نیازهای مراجعان به این بیمارستان اقدامات درمانی قابل توجهی را می طلبد.